Tonificar el cuerpo con los servicios de maderoterapida de G&G Beauty Emprendedores de Hoy jueves, 23 de febrero de 2023, 16:50 h (CET) Con el objetivo de perder peso, reafirmar y tonificar la figura, es habitual que las personas realicen ejercicios o actividades deportivas

Sin embargo, hacer deporte a diario no siempre es posible debido a las responsabilidades laborales o personales. Una alternativa a esto es la maderoterapia, una terapia de masajes realizados con utensilios anatómicos de madera que ayudan a romper la adiposidad y grasa acumulada.

En el centro de estética G&G Beauty son especialistas en la maderoterapia en Madrid y ofrecen a sus clientes diferentes packs según la necesidad de cada caso a tratar ya sea piernas, abdomen o brazos, trabajando así e insistiendo más en la zona del tratamiento.

¿Dónde se puede acceder a los servicios de maderoterapia en Madrid? La maderoterapia es un tratamiento natural, una técnica milenaria que, gracias a sus utensilios de madera, se genera una estimulación ayudando a remover todo tipo de líquidos y adiposidad que se encuentra estancada en ciertas zonas del cuerpo, aportando así cierta reducción de grasa y volumen. Trabaja en el tejido subcutáneo consiguiendo así resultados desde la primera sesión con un alivio en piernas y la activación del riego sanguíneo de la piel. Este tratamiento corporal es un gran complemento para cualquier actividad física que se realice, además aportando una máxima relajación y equilibrio al cuerpo. Por esta razón, la maderoterapia cada vez gana más popularidad en países de todo el mundo, incluido España.

En el caso del Centro de Estética G&G Beauty las esteticistas que lo realizan están son profesionales con conocimiento de todo tipo de patologías (celulitis, mala circulación, retención de líquidos, pesadez en las piernas, estrés, etc.). Esto es importante para poder asesorar de forma individual el mejor tratamiento para cada caso.

El equipo de expertos en maderoterapia de G&G Beauty garantiza a sus clientes resultados visibles en poco tiempo y a precios accesibles. En sus sesiones, los especialistas se pueden enfocar en las piernas, el abdomen o los brazos, zonas donde realizan movimientos uniformes y a una presión específica para obtener mayores beneficios.

Las principales ventajas de la maderoterapia El centro de estética G&G Beauty tiene más de 10 años de experiencia en el sector de la estética y se ha especializado en la maderoterapia para poder proporcionar a sus pacientes los beneficios estéticos y terapéuticos que ofrece esta técnica.

En primer lugar, los instrumentos de madera con los que se hace el masaje están diseñados específicamente para adaptarse a diferentes partes del cuerpo, por lo que pueden aliviar dolores musculares y articulares. Además, dependiendo de la forma de las herramientas, estas son útiles para movilizar y reducir la grasa, tonificar y modelar el cuerpo, facilitar la circulación linfática, combatir la celulitis, etc. Esto quiere decir que las personas pueden obtener resultados físicos que solo podrían conseguir tras intensos ejercicios constantes. Aunado a esto, con este masaje se renueva la energía natural del cuerpo, se brinda relajación a los pacientes y estos pueden conseguir armonía entre su mente, cuerpo y espíritu.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.