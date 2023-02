Un registro sanitario, ¿qué es y para qué sirve? Emprendedores de Hoy jueves, 23 de febrero de 2023, 16:51 h (CET) Toda industria posee requisitos de calidad y seguridad para proteger la salud del consumidor.

En el caso de los productos alimenticios y farmacéuticos, se requiere de una vigilancia de salubridad estricta para garantizar la calidad y legalidad del artículo. Esto se realiza a través de los registros sanitarios, un requisito legal obligatorio en países como Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. En España, este registro se rige por el Real Decreto 191/2011 y es gestionado por el Organismo Autónomo Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN OA).

Para conseguirlo y ejercer un mercado legal algunas empresas como Enlace Profesional de Consultores gestionan y asesoran en Registros Sanitarios de productos alimenticios, cosméticos, dispositivos médicos e higiénicos, así también Licencias Sanitarias para fabricantes y distribuidores en Centroamérica y Panamá.

¿Qué es el registro sanitario y para qué sirve? El registro sanitario es un requisito legal en las industrias de consumo para aprobar la distribución de los productos dentro de cada país. Se basa en un documento expedido por la autoridad sanitaria nacional, la cual aprueba la fabricación y distribución de consumibles por parte de una persona individual o jurídica. Esto se hace con el fin de proteger la salud y el bienestar de los consumidores y llevar un control de salubridad en cada empresa. Suelen estar regulados por organismos como el Ministerio de Salud o las Cámaras de Comercio de cada país.

Dicho registro es obligatorio para aquellas empresas que se encargan de fabricar y distribuir el producto final envasado de consumo tanto para humanos como para animales.

En países centroamericanos, ¿qué productos necesitan Registros Sanitarios? En Centroamérica, las industrias que requieren el registro sanitario son la alimenticia, la farmacéutica, la cosmética, la industria de dispositivos médicos y de productos sanitarios como detergentes, desinfectantes, jabones, entre otros. Asimismo, es solicitado en establecimientos que venden o distribuyen productos envasados de dichas industrias, tales como restaurantes, quioscos, panaderías, cafeterías, plantas de procesamiento de alimentos, mayoristas, farmacias y hospitales.

¿Qué hacer para obtener Registros Sanitarios de sus productos en Centroamérica de forma Rápida y Confiable? Tramitar un registro sanitario sin saber del tema puede ser un dolor de cabeza si no se cuenta con la ayuda necesaria. Por esto, se recomienda contratar a una empresa dedicada a la gestión de Regulación Sanitaria como Enlace Profesional de Consultores con más de 15 años de experiencia en el área. Dicha empresa propone una gestión rápida en todos sus servicios tanto en Registros Sanitarios de productos, así como de Licencias Sanitarias de establecimientos en los 6 países de Centroamérica. La empresa pone a disposición de los clientes una asesoría experta en todo el proceso y cuenta con una afiliación en las principales cámaras de comercio de varios países, lo que hace que el equipo de Enlace Profesional de Consultores se mantenga actualizado y aplicando la regulación sanitaria vigente para una completa satisfacción de los clientes que contratan sus servicios.

Aquellas empresas que no cumplan con el registro sanitario pueden ser consideradas de irregulares, ya que no cumplen la normativa regulatoria sanitaria y atentan contra la salud de los consumidores. Por esta razón, su trámite es una prioridad para todos los negocios en las industrias de alimentos, bebidas, higiénicos, cosméticos y farmacéuticos.

