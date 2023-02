¿Cuáles son las 5 tendencias para casa en 2023? Emprendedores de Hoy jueves, 23 de febrero de 2023, 16:38 h (CET) Para aquellos que estén pensando en iniciar un proyecto o reforma y estén buscando inspiración, aquí se pueden descubrir las tendencias en diseño interior y exterior para casa en 2023 con CUPA STONE.

Materiales que favorecen el ahorro energético No hay duda de que, actualmente, la vida está marcada por el ahorro energético. Esto no solo supone un cambio en el presente, sino que esas mejoras que se implementan en relación con la eficiencia energética han llegado para quedarse y traer consigo un futuro más sostenible.

A la hora de diseñar un nuevo proyecto o realizar una reforma en casa, cobran cada vez más importancia los materiales duraderos y que favorezcan el aislamiento térmico, entre los que destaca la piedra natural. Las propiedades intrínsecas de la piedra en cuanto a inercia térmica y su durabilidad, convierten a este material en una de las mejores elecciones para todo tipo de aplicaciones y proyectos.

Un estudio llevado a cabo en 2010 por la asociación alemana de la piedra natural, demuestra que las fachadas de piedra natural tienen un impacto ambiental considerablemente menor – entre un 60% y un 175% -, en comparación con otros materiales, como el vidrio.

A mayores, uno de los elementos principales a tener en cuenta cuando se habla de favorecer el ahorro energético es la instalación de Sistemas de Aislamiento Térmico Exterior (SATE). Este método consiste en adherir un material aislante cubriendo los muros exteriores, sobre el que instala posteriormente el revestimiento de la fachada.

Los sistemas SATE ayudan a mantener la temperatura interior, aislando del frío en invierno y del calor en verano, reduciendo los costes energéticos y los gastos en climatización.

Además de conseguir reducir el coste de las facturas mensuales y mejorar el confort térmico interior de casa, los SATE también proporcionan un mayor espacio de construcción. Su colocación exterior implica que los diferentes espacios de cualquier edificio o casa no reducen su superficie útil al aumentar el tamaño de las paredes interiores.

Existen varios materiales que pueden ser instalados como revestimiento sobre fachadas con SATE. Entre ellos, destacan los paneles de piedra natural, Stonepanel®. Estos paneles proporcionan las ventajas térmicas y técnicas de la piedra natural, junto con la comodidad de un revestimiento seguro y rápido de instalar.

Stonepanel® son paneles premontados de piedra natural sobre una base de mortero de cemento con fibra de vidrio y un anclaje mecánico que proporciona una colocación segura a más de 2 m de altura. Este revestimiento está certificado para su instalación exterior por varios organismos europeos.

La naturaleza en casa La realidad actual que lleva en la búsqueda de una mayor sostenibilidad y protección del ecosistema lleva consigo una mayor necesidad de conexión con la naturaleza. Ya sea a través de la decoración o mediante los materiales elegidos, la gente trata de crear su propio oasis natural en su propia casa.

Tendencias como el Cottagecore comenzaron a destacar tras la situación excepcional de 2020 y, no solo han venido para quedarse, sino que afianzan su posición con cada año que pasa. Esta estética, que para algunos llega incluso a ser estilo de vida, trae consigo elementos que proporcionan una mayor tranquilidad, sostenibilidad y sencillez.

Por un lado, aumenta el número de personas que dejan la vida en ciudad y deciden comprar una casa en lugares menos ajetreados; y, por el otro, se encuentran esos apartamentos y casas, en espacios más cosmopolitas, con toques decorativos que recuerdan a una bucólica vida en un entorno rural que trae consigo la estética de las casas de campo (cottages) y granjas.

Esta tendencia busca no solo traer elementos del exterior al interior, sino crear un espacio que evoque tranquilidad y un cierto romanticismo estético mediante el uso de elementos decorativos sostenibles y respetuosos con el medioambiente.

Este amor por lo natural trae consigo claras tendencias cromáticas con una creciente predisposición por toda la gama de tonos tierra. Desde el beige al marrón, con una especial mención a los tonos cobrizos de la terracota o los tonos crema de piedras como el travertino.

El revestimiento con Stonepanel® Sabbia proporciona a las paredes la textura natural de la piedra que, junto con los tonos beige de los paneles de piedra y de la estancia en general, crea un ambiente de tranquilidad con toques campestres.

Estos paneles de piedra natural están formados por piezas de travertino, uno de los materiales más en tendencia en 2023 para revestimiento de suelos y paredes de casa.

Cocinas abiertas con islas La convivencia diaria en los hogares ha cambiado en los últimos años. Esto se ve claramente reflejado en las nuevas tendencias de 2023 en distribución de espacios de casas. Atrás quedan las cocinas cerradas y separadas del resto de la casa, donde quien cocine quede aislado del resto de las habitaciones.

Es cierto que esta división de espacios tenía también como base evitar que los olores de la cocina invadiesen toda la casa. Sin embargo, las nuevas tecnologías en extracción y ventilación de aire evitan este problema. Esto, unido a la necesidad de crear espacios de convivencia donde el salón y cocina se unen y, con ello, las personas que allí se encuentran, hacen que cada vez sea mayor la presencia de cocinas abiertas con islas.

Esta estructura central puede ser utilizada para dividir visualmente espacios, como la cocina y el comedor, o para dividir zonas dentro de la propia cocina. Esta transición entre ámbitos hace que, en ocasiones, la isla pueda dividirse entre un espacio de trabajo y una zona de barra con taburetes donde poder comer, beber o convivir.

Una isla central proporciona una mayor sensación de amplitud. Los electrodomésticos y accesorios de cocina, que ocupan espacio, suelen organizarse en torno a las encimeras y muebles pegados a la pared, dejando la zona central despejada. Este espacio, que incluye muchas veces una zona de cocción o un fregadero, tiene un uso más continuado que las encimeras laterales, ya que se convierte en el espacio donde, cortar, organizar, cocinar, etc.

Teniendo esto en cuenta, el material que cubre esta encimera debe cumplir ciertas características. Durabilidad, resistencia ante arañazos, resistencia a los cambios bruscos de temperatura… son solo algunas de las propiedades necesarias para una superficie de uso diario como esta.

Entre los materiales más destacados que cumplen estos requisitos se encuentran los granitos y las cuarcitas. El granito es uno de los materiales que más destaca en cuanto a resistencia y durabilidad para encimeras. La combinación de su dureza y su resistencia al calor, lo convierten en uno de los mejores aliados para superficies de cocina. Por otro lado, se encuentran las cuarcitas, que podrían describirse como la unión entre las ventajas del granito y la belleza del mármol.

En ambos casos, existe una gran variedad de colores, acabados y materiales entre los que elegir. Si se quiere saber más y descubrir algunos de los granitos y cuarcitas más exclusivos, se puede explorar la colección Terra by Cupa Stone.

Formas orgánicas y líneas curvas Las líneas curvas comienzan a estar más presentes en todos los espacios de casa. Estas elegantes y sinuosas formas se convierten en clara tendencia en interiorismo para casa en 2023.

Entre las novedades, se encuentran que estas líneas curvas no se quedan solo en el mobiliario, sino que se trasladan al diseño de paredes, suelos, techos o arcos con formas orgánicas que le aportan un mayor dinamismo a cualquier habitación.

Por otro lado, también cobran protagonismo las mesas auxiliares y las mesas centrales redondas, que dan mayor amplitud a comedores y salones, favoreciendo la circulación en cualquier habitación.

Las ventajas de reformar en vez de construir En un mundo actual donde la población es cada vez más consciente de cómo la vida diaria afecta al entorno, es importante tener en cuenta diversos factores antes de dar respuesta a la pregunta: ¿es mejor obra nueva o reformar una vivienda antigua?

El colegio británico de arquitectos ya recomendaba en 2021 que se priorizase la renovación de edificios y casas en lugar la demolición y su posterior nueva construcción. En esta ecuación, se debe tener en cuenta la gran cantidad de residuos que generan las demoliciones y que las nuevas construcciones suponen el 40 % de emisiones de carbono en Reino Unido.

Sin embargo, hay muchos otros factores que afectan a la hora de tomar una decisión y que puedan hacer que se decante por una u otra opción. Al decidir si comenzar una nueva construcción o si llevar a cabo una reforma, se deben valorar otros elementos como la antigüedad de la casa, los costes, la eficiencia energética, etc.

Como comentábamos anteriormente, existen viviendas de nueva construcción que destacan por su sostenibilidad. Desde las placas solares que proporcionan autosuficiencia energética, hasta la piedra natural en fachadas que ayuda a favorecer el ahorro térmico y energético, son un claro ejemplo de las nuevas construcciones eficientes.

Existe una clara tendencia actual a las renovaciones de espacios. Desde restauración de muebles, hasta reformas de casas y habitaciones. Dentro de esta corriente, se encuentran casos como la rehabilitación de esta vivienda unifamiliar con fachada de piedra natural realizada por ARESAN Proyectos y Obras y Santafé Arquitectos. Manteniendo la configuración y estructura original, pero modificando considerablemente los elementos de diseño, crearon una vivienda que parece completamente nueva. Entre los elementos que más destacan se encuentra su impactante fachada en tonos grisáceos, revestida con Pizarra Celeste. “Nos gusta que nuestras obras perduren en el tiempo”, comenta Borja Santafé en relación con la elección de piedra natural para el revestimiento exterior.

