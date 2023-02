Consejos del AIR8 TECH para un mejor rendimiento y efectividad Emprendedores de Hoy jueves, 23 de febrero de 2023, 15:32 h (CET) La compañía AIR8 TECH, experta en crear aire limpio en hogares y oficinas mediante purificadores de aire, destaca la importancia de respetar las medidas cubiertas por cada purificador para que su uso sea más eficaz.

Específicamente, sus dispositivos purifican el aire de espacios de entre 35 m² y 150 m². En caso de que el espacio sea más grande, se pueden colocar varios aparatos para cubrir la totalidad de los metros cuadrados.

Además, AIR8 TECH sugiere colocar los purificadores de aire en las áreas más abiertas de la habitación, evitando obstáculos como muebles o paredes, y lejos de ventanas o terrazas abiertas. Se pueden usar en el baño, pero se recomienda apagarlo durante la ducha o cuando haya humedad para evitar riesgos eléctricos.

El tiempo de uso del purificador depende de las necesidades individuales, considerando factores como la presencia en los espacios interiores de fumadores, asmáticos, alérgicos, personas mayores o la época del año. La compañía recomienda usar el purificador de aire cuando se está en el hogar, especialmente, durante la noche para mejorar la calidad del sueño, y apagarlo cuando no se está en casa.

Un entorno limpio tanto en el hogar como en el lugar de trabajo AIR8 TECH ha lanzado al mercado sus purificadores de aire como una solución eficaz para reducir gripes y alergias, combatir el asma, mejorar la productividad y noches de sueño, disminuir el polvo, moho y humedad. De acuerdo con AIR8 TECH, su dispositivo cuenta con filtros HEPA que pueden atrapar partículas de hasta 0,001 micras, incluyendo alérgenos comunes como polen, esporas y partículas de construcción y materiales sintéticos.

Distintos estudios encontraron una relación entre altas concentraciones de materia particulada PM 2,5 y exceso de dióxido de carbono (CO2) y la disminución en la concentración y el rendimiento de las personas. Según la compañía, la ventilación natural no es suficiente para limpieza del aire y sus purificadores de aire con luz UV-GI esterilizan cualquier residuo orgánico que pueda quedar atrapado en el filtro HEPA para garantizar una solución más segura y efectiva. En resumen, los purificadores de aire AIR8 TECH una gran alternativa eficaz a la ventilación.

Sobre AIR8 TECH AIR8 TECH nació durante la pandemia con un objetivo claro: ofrecer purificadores de aire de alta calidad para crear un aire limpio y libre de contaminantes en espacios cerrados como hogares, oficinas, entre otros. La tecnología utilizada en los productos de AIR8 TECH es de grado médico y ha sido comprobada en estudios para eliminar el virus del covid.

Inicialmente, la empresa se enfocó en el mercado B2B, proveyendo sus purificadores a escuelas, restaurantes, hoteles y otros en Alemania, Holanda y Francia. Debido al éxito obtenido, la empresa decidió abrir un canal de venta directa al cliente (B2C) con una tienda en línea que ofrece productos de alta calidad a precios accesibles en España. Además de vender los productos, la empresa también ofrece asesoramiento personalizado sobre cuáles son las mejores opciones de purificadores de aire para cada situación en particular.

