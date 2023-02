Galería Carey Oficial en Artist 360 Madrid 2023 Emprendedores de Hoy jueves, 23 de febrero de 2023, 15:44 h (CET) La Galería Carey oficial está presente con todos sus artistas en la “feria de arte Artist 360 Planta 0 Stand C- 54” que se celebra en Madrid del día 22 al 26 de febrero del 2023. Además, coincide con la Feria de arte Arco Madrid del 22 al 26 de febrero de 2023 en su edición número 42.

Varios artistas reconocidos estarán presentes en la Feria de arte Arco Madrid Entre los artistas profesionales que la Galería Carey Oficial presenta en dicha feria cabe destacar al español Juan Luis Jardí Baraja, con su estilo de realismo mágico con ciertas influencias del Pop Art. Allí se podrá ver su obra in situ.

Juan Luis Jardí Baraja ha ganado varios premios de arte entre los que es importante destacar el premio Focus Abengoa Sevilla de arte y medalla de honor del premio BMW en varias ocasiones.

Por otro lado, Diego Pérez, artista mexicano residente en USA y que trabaja habitualmente para Broadway, estará presente en la feria con su obra. Esta es una ocasión ideal para conocer su arte de primera mano.

Asimismo, es crucial destacar también la presencia de David Varo muralista mexicano muy reconocido en México que estará en el stand de Galería Carey Oficial.

Otro artista destacado por su estilo y colorido es Gerardo Labarca, con gran trayectoria profesional en su lugar de residencia Canadá. Además, no hay que dejar de ver la obra de Paco de la Cruz artista español y Andaluz para más señas con una calidad y talento impresionantes.

En la categoría de abstracto se debe hacer mención a la artista de Monterrey México Luly Santos que poco a poco se abre paso, gracias al apoyo incondicional de Galería Carey Oficial, en las ferias de arte más prestigiosas.

En escultura, destaca por su gran trayectoria profesional y reconocimiento internacional a Salvador Jaramillo de México y Gabriela Salinas escultora en ciernes que le auguramos un prometedor futuro.

En definitiva, se debe reseñar que son muchos los artistas profesionales y emergentes que representa Galería Carey Oficial, por lo que, lamentablemente, no es posible nombrarles a todos. No obstante, sí que hay que destacar como fotógrafo a Iván Macías de México que estará presente en la muestra junto a otros fotógrafos cubanos muy interesantes.

Visitar su página web para conocer más obras de arte En relación con otro ámbito, es recomendable visitar la web de Galería Carey Oficial para descubrir joyas del arte contemporáneo. Además, en la página también es posible ver las fotografías corporativas de Aarón Henriques director y Aida Briones curadora. Ambas fueron realizadas por Frank Díaz (ficha azul del grupo infantil Parchís) y actualmente gran fotógrafo reconocido en España por su gran profesionalidad y saber hacer.

En definitiva, al visitar la web de Galería Carey Oficial queda más que patente que Galería Carey Oficial trabaja solo con profesionales desde hace varios años.

Esto se debe a que su director Aarón Henriques tiene un amplio CV dentro del mundo artístico desde diferentes facetas y Aida Briones la curadora, es además directora del departamento creativo de la Galería, lleva desde hace varios años su labor dentro de la misma con convicción, alta creatividad y lealtad hacia los artistas y la galería.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.