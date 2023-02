Valle de Almanzora, un destino ideal para el turismo rural en Almería

Desde hace varios años, el turismo rural ha ido ganando un importante auge en el país, atrayendo a cada vez más viajeros del interior y del mundo. Y es que España tiene mucho para ofrecer en este aspecto, con espacios llenos de mucha naturaleza y encanto que aseguran una experiencia turística inolvidable. Entre estos destinos extraordinarios se encuentra el Valle de Almanzora en Almería, un lugar que fusiona la belleza de montañas y la paz que transmite la naturaleza. El Proyecto Turismo Almanzora es una iniciativa diseñada para impulsar y promocionar el turismo en esta zona, para que todos puedan descubrir lo que tiene que enseñar.

Turismo rural en el Valle del Almanzora, un valle entre dos sierras rodeado de naturaleza El Valle de Almanzora en el interior de Almería había sido, por mucho tiempo, un área desconocida para muchos viajeros en busca de turismo rural. Sin embargo, gracias a iniciativas como el Proyecto Turismo Almanzora se ha convertido en una zona turística en crecimiento, atrayendo a cada vez más personas para conocer sus diferentes puntos de interés llenos de atractivo y encanto. Y es que en efecto, este lugar está lleno de maravillas y zonas interesantes como la cantera de mármol de Marcel, mundialmente conocida por la calidad de su mármol. También se puede mencionar el Estrecho de Urrácal, un desfiladero de medio kilómetro entre dos paredes de roca separadas por apenas 2 metros. Calar Alto y su observatorio astronómico es otro punto turístico imperdible de la zona, así como por ejemplo, el Castillo de Serón de época nazarí, el Santuario de la Virgen del Saliente con más de 300 años de historia, la Ciudad de la Cultura de Olula del Río donde se encuentra un museo de arte contemporáneo de los más importantes de Andalucía y mucho más.

Una web que promueve el turismo rural en el Valle de Almanzora El proyecto Turismo Almanzora cuenta también con una página web que puede ser de mucho interés y utilidad para quienes desean hacer turismo rural en la zona. En ella, las personas no solo encontrarán detalles acerca de todos los sitios de interés turístico en el Valle de Almanzora y como aprovecharlos al máximo. De hecho, además de eso, los viajeros también podrán encontrar allí lugares donde alojarse, dormir, visitar y mucho más. Por otro lado, no solo hay mucha información sobre cómo hacer turismo rural en la zona, sino que también es ideal para quienes quieren hacer turismo cultural, de aventura, gastronómico, astronómico, religioso, etc.

En definitiva, el Valle de Almanzora es ahora mismo uno de los destinos en España que vale la pena visitar, para disfrutar de atractivos turísticos que sin duda garantizarán una experiencia extraordinaria e inolvidable.