Empresa mallorquina G.E.T. - Golden Entertainment Tribe gana el PRESTIGE AWARDS 2022 Comunicae jueves, 23 de febrero de 2023, 13:04 h (CET) Por segundo año consecutivo la empresa mallorquina G.E.T. - Golden Entertainment Tribe, con sede en Can Picafort, recibe el Prestige Awards por su programa de entretenimiento en la cadena hotelera mallorquina GRUPOHOTEL El pasado mes de julio de 2022, la empresa mallorquina G.E.T. Golden Entertainment Tribe, recibió por segundo año consecutivo el premio PRESTIGE AWARDS 2022 en la categoría Agencia de Entretenimiento de la temporada 2022, por el programa de entretenimiento en la cadena hotelera mallorquina Grupotel.

Dicho premio se creó para reconocer la importancia que las empresas y personas que ofrecen constantemente productos y servicios de entretenimiento, excelentes a los residentes locales, los expatriados y los visitantes turísticos por igual.

Como en las anteriores ediciones, la nominación se llevó a cabo, tras una exhaustiva investigación para identificar las principales ciudades y regiones del mundo que cuentan con una vibrante comunidad de empresas de entretenimiento, por los lectores de Prestige. Las empresas nominadas han de estar dentro de las mejores del mercado en los últimos 12 meses y deben aportar pruebas de su trabajo, comentarios muy positivos de sus clientes, información sobre acreditaciones y reconocimientos anteriores, así como destacar las partes más importantes de sus negocios.

El jurado basa sus decisiones en aspectos como la excelencia del servicio, la calidad del producto/servicio prestado, las prácticas innovadoras, el valor, los métodos de trabajo éticos y/o sostenibles, así como la coherencia del rendimiento. Los ganadores seleccionados son los que mejor demuestran sus puntos fuertes en estas áreas, como ha sido el caso, por segundo año consecutivo, de la empresa mallorquina, G.E.T. Golden Entertainment Tribe.

Acerca de G.E.T. Golden Entertainment Tribe:

Cabe destacar, que esta empresa mallorquina (G.E.T. Golden Entertainment Tribe) lleva más de diez años, siendo la encargada de la creación y desarrollo de la oferta diurna y nocturna de entretenimiento para niños y adultos, principalmente en la cadena hotelera mallorquina, Grupotel, como por ejemplo su musical de Frozen, el del Rey León, así como por el programa de miniclub, deportes y fitness. Dicha labor se ha estado desarrollando también en otras cadenas hoteleras de la isla.

Para esta temporada continúan con la implantación del programa fitness y actividades acuáticas, que iniciaron el año pasado, en el hotel Grupotel Parc Natural, con las bicicletas acuáticas (Hydrobikes). Hay que añadir que continúan desarrollando e innovando su programa de yoga y pilates en el agua. Y para la noche seguirán, entre otros, con el exitoso musical Dreamland en el que bailarines y animadores, hacen un recorrido por los mejores musicales de la historia en Broadway, todo esto aderezado con una espectacular proyección sincronizada con el espectáculo. Siguiendo así su evolución en la apuesta por la tecnología en el entrenamiento global.

Por supuesto, sin olvidar a los niños, para los que este año incorporan actividades de VR inmersiva, en los mini-clubs, además de unos innovadores talleres de impresión 3D y robótica.

También se incorporan como novedad actividades de realidad virtual inmersiva para adultos como el paseo de realidad aumentada por dron.

Acerca de Prestige:

Tras muchos años centrándose en los logros empresariales a escala mundial, Corporate LiveWire se dio cuenta de que la mayoría de los programas internacionales de premios habían pasado por alto durante mucho tiempo la importante labor de las empresas pequeñas e independientes. Para rectificar esta situación, se crearon los Prestige Awards, con el fin de galardonar a las empresas y particulares que ofrecen productos y servicios excelentes a residentes locales, expatriados y turistas por igual.

El equipo de los Prestige Awards ha llevado a cabo una exhaustiva investigación para identificar las principales ciudades y regiones del mundo con una vibrante comunidad de PYME y una escena independiente. Creen que las PYME son la columna vertebral de cualquier economía y, al mismo tiempo, reflejan las características únicas de su ciudad o región. Osmaan Mahmood, Fundador y Director General de los Prestige Awards, ha declarado: "Aunque las pequeñas empresas no puedan competir con las multinacionales por su tamaño y escala, existe un enfoque de servicio personalizado que a menudo está ausente en las grandes organizaciones".

Tras una cuidadosa selección de cada destino, se invita a los lectores de Prestige a nominar a las empresas que hayan demostrado ser las mejores de su mercado en los últimos 12 meses. A todas las empresas preseleccionadas que se presentan a los Prestige Awards se les pide que apoyen su candidatura con pruebas de su trabajo, comentarios positivos de sus clientes, información sobre acreditaciones y reconocimientos anteriores, así como destacando las partes más sobresalientes de sus negocios.

El jurado basa sus decisiones en aspectos como la excelencia en el servicio, la calidad del producto/servicio prestado, las prácticas innovadoras, el valor, los métodos de trabajo éticos o sostenibles, así como la coherencia en el rendimiento. Los ganadores son los que mejor pueden demostrar sus puntos fuertes en estas áreas. Todos los ganadores aparecen en una revista de celebración de los premios, publicada en formato digital e impreso, que se distribuye a los suscriptores de Prestige.

Uno de los principales mantras de su proceso de concesión de premios es que su capacidad para triunfar no se ve afectada por el número de votos recibidos. Así pues, los premios se conceden por puro mérito, basándose en la excelencia general de la empresa. En cuanto a la seguridad y la imparcialidad, rastreamos comportamientos inusuales en su sitio web para identificar votos repetidos y ciberamenazas.

Los ganadores seleccionados son los que mejor pueden demostrar sus puntos fuertes en estas áreas.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Los 7 beneficios de invertir en tecnología desde la educación infantil La empresa de edificios inteligentes Johnson Controls continúa liderando el compromiso climático mundial siendo incluida ahora en el Climate Disclosure Project Fincamps estrena nueva página web con las ayudas del Kit Digital Empresa mallorquina G.E.T. - Golden Entertainment Tribe gana el PRESTIGE AWARDS 2022 Contenidos inmersivos y adaptar el papel de los docentes, dos retos de la educación en el Metaverso