La empresa de edificios inteligentes Johnson Controls continúa liderando el compromiso climático mundial siendo incluida ahora en el Climate Disclosure Project

Este reconocimiento supone la obtención de una puntuación CDP Climate de A-, posicionando a la compañía en la banda de liderazgo por el Climate Disclosure Project (CDP). Se subraya también, el firme compromiso de la empresa con la sostenibilidad y con alcanzar cero emisiones netas de alcance 1 y 2 para 2040, 10 años antes del Acuerdo de París Johnson Controls, líder mundial en edificios inteligentes, saludables y sostenibles, ha sido nombrado de nuevo líder climático mundial por el Climate Disclosure Project (CDP), una organización independiente sin ánimo de lucro que impulsa el desarrollo económico global sostenible a través de la divulgación medioambiental de empresas y gobiernos.

Johnson Controls es reconocida a nivel de liderazgo por sus mejores prácticas medioambientales. La empresa recibió una puntuación global de A- y una puntuación de A por su gestión, sus ambiciosos objetivos de reducción de emisiones de Alcance 1, 2 y 3, y por su enfoque de la gestión de riesgos climáticos. Johnson Controls forma parte del Grupo de Actividad de Equipos Eléctricos y Electrónicos, que obtuvo una puntuación media de C. CDP califica anualmente a las empresas en función de su progreso hacia los objetivos de sostenibilidad, la exhaustividad de su información y la gestión de los riesgos medioambientales y las mejores prácticas. Johnson Controls aplica la metodología de información de CDP desde 2010.

"En lo que respecta al clima, el punto de inflexión crítico. Los edificios son responsables de casi el 40% de las emisiones mundiales y hoy en día existe la tecnología para llegar a cero neto, a través de un aumento de la digitalización y la electrificación", dijo George Oliver, presidente y consejero delegado de Johnson Controls. "Esta puntuación de liderazgo de CDP es un testimonio del trabajo constante que se hace para acelerar la transformación sostenible, y cómo se ayuda a los clientes a hacer lo mismo. Estamos firmemente comprometidos con la descarbonización del entorno construido para un mundo más inteligente, más saludable y con un balance neto cero".

CDP se fundó en 2000 y hoy trabaja con más de 680 instituciones financieras con más de 130 billones de dólares en activos. CDP impulsa una economía mundial más sostenible utilizando los mercados de capitales y la contratación pública para motivar a las empresas a revelar su impacto ambiental, reducir las emisiones, salvaguardar el agua y proteger los bosques. En 2022, más de 18.700 empresas divulgaron a través de CDP, lo que representa la mitad de la capitalización bursátil mundial. Esto supone un aumento del 42 % en el número de empresas que informan desde 2021 y demuestra el creciente compromiso mundial con un futuro sostenible y de cero emisiones netas.

Recientemente, Johnson Controls ha sido incluida en la lista 2023 de Global 100 entre las más sostenibles del mundo, ocupando el puesto 17 en la clasificación general y el número 1 en el grupo paritario de JCI de sostenibilidad Platino de EcoVadis, lo que la sitúa en el 1% de las más de 100.000 empresas evaluadas. La empresa también fue incluida en la lista Fortune's 2022 Change the World por sus soluciones OpenBlue y su oferta OpenBlue Net Zero Buildings as a Service, que proporciona a los clientes que desean reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y alcanzar los objetivos de red cero.

Reconocimiento a Johnson Controls por ESG y Sostenibilidad:

2023 Global 100 por Corporate Knights

En 2022: Galardonada con la calificación de sostenibilidad platino por EcoVadis, lo que la sitúa en el 1% de las mejores empresas evaluadas Nombrada Global Sustainability Changemaker de Microsoft Lista Fortune Change the World Empresas más admiradas de Fortune Mejor empresa para la diversidad según Forbes 100 Mejores Ciudadanos Corporativos por 3BL Media por 17º año consecutivo Las empresas más éticas del mundo, según Ethisphere, por decimoquinta vez. Calificación AAA por MSCI por cuarto año consecutivo Mejor valorada en el sector ESG por Sustainalytics ISS Prime Corporate ESG Performance, nº 1 en nuestro sector GISC Incluida en la lista de líderes climáticos europeos del Financial Times. "Recibimos el sello Terra Carta de S.A.R. el Príncipe de Gales".

