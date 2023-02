16 empresarios seguntinos del sector turístico reciben su distinción SICTED Comunicae jueves, 23 de febrero de 2023, 12:52 h (CET) Han recibido, de manos de una delegación municipal encabezada por la alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino, un diploma, una placa y una pegatina, que ya pueden lucir en sus establecimientos, después de haber superado el primero de los seis ciclos de formación de los que consta el programa completo. Sigüenza es, además, el primero de los más de 250 destinos SICTED que hay en España en la provincia de Guadalajara Hace poco más de un año, Sigüenza iniciaba su andadura para convertirse en el primer destino adherido al SICTED (Sistema Integral de Calidad Turística en Destino) en la provincia de Guadalajara, de los más de 250 que hay en España. Fue el pasado 18 de enero cuando, en FITUR, el concejal de Turismo, José Antonio Arranz, y la gerente del Plan de Sostenibilidad Turística, Arantxa Pérez, recibían el diploma que acredita al municipio como destino novel de este programa de manos de la secretaria de Estado de Turismo, Rosa Ana Morillo.

El SCTE Destinos-SICTED es una metodología que proporciona un sistema integral y permanente de gestión de la calidad en un destino turístico con una nueva concepción de los resultados esperados, un enfoque hacia la mejora continua y una actitud de recuperación y puesta en valor de los recursos y del espacio. El proyecto llegó a Sigüenza de la mano de su Plan de Sostenibilidad Turística, y está promovido por la Secretaría de Estado de Turismo (SETUR) con el apoyo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

No sólo los destinos se pueden adherir al programa. También es posible para, en general, las empresas del sector turístico o vinculadas al mismo. En la actualidad, en España, hay más de 10.000 empresas adheridas y 6.4000 distinguidas con el sello SICTED, pero para ello era condición indispensable que el propio destino, en este caso, Sigüenza, lo fuera.

La iniciativa se ponía en marcha de la mano del Plan de Sostenibilidad Turística de Sigüenza, promovido por la Secretaría de Estado de Turismo, la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha y el Ayuntamiento de Sigüenza. Después de firmar el protocolo de adhesión de Sigüenza a este programa al inicio del año 2022, 21 establecimientos seguntinos iniciaron su proceso de formación y consultoría especializada e individualizada, que condujo a su evaluación, la cual, una vez superada, da paso a presentarse al Comité de Distinción, en la convocatoria de diciembre del año pasado.

Los 16 establecimientos seguntinos presentados al Comité de Distinción del SICTED lo superaron satisfactoriamente, consiguiendo la distinción y por tanto también su sello de Calidad Turística. Todas estas empresas continuarán el proceso en el segundo ciclo este año.

Por otra parte, el procedimiento sigue abierto a nuevos empresarios interesados, que comenzarían en el primer ciclo este año. Las empresas turísticas interesadas pueden solicitar su inclusión a través del mail: planturismo@siguenza.es

En la mañana de ayer, los empresarios recibieron, en el salón de Plenos, de manos de una delegación municipal encabezada por la alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino, el diploma que acredita la superación del primer ciclo de formación, una placa y una pegatina distintiva que ya pueden colocar en sus establecimientos y que les permite mostrarlo a sus clientes, de acuerdo con un manual corporativo. Al acto también asistía Ana Rebollo, jefa de servicio de Turismo, Comercio y Artesanía, acompañados por el Concejal de Turismo, José Antonio Arranz y la Gestora SICTED del Destino, Arantxa Pérez.

Los establecimientos que han recibido la distinción son: Visitas Guiadas Sigüenza, El Molino de Alcuneza, Oficina de Turismo de Sigüenza, Atrio, Apartamento turístico Sigüenza, Top Medieval Apartamentos Turísticos, Centro Ecoturismo Barbatona, El Albergue de Sigüenza, Parador de Turismo de Sigüenza, La Casona de Lucía, Hotel HC Sigüenza, TUGuIA. Visitas Guiadas. Asador Medieval, Taberna Calle Rompeculos, Sigüenza Tours y Servicio municipal de informadores turísticos.

Víctor Parrilla, de la empresa Visitas Guiadas Sigüenza, afirma que "el SICTED nos ayuda mucho a mejorar como empresa y como profesionales a título individual. Nos da herramientas para atender mejor al cliente en el front office, para dar una mejor imagen y prestación de servicio al turista, pero también nos aporta herramientas para gestionar nuestro trabajo en el back office", señala.

Antonio Escribano, gerente de Hotel Cardamomo (Carabias), culminará este año el ciclo 1. "Es importante que, entre todos, hagamos destino. Es un paso más para mejorar la calidad de la atención a los clientes", afirma.

El esfuerzo y confianza de los empresarios seguntinos en este sistema de calidad, unidos al hecho de que el municipio también es destino SICTED, ya está contribuyendo a que Sigüenza sea un mejor y más atractivo destino turístico. El programa ha sido creado para atraer a un turismo de calidad, que igualmente busca los altos estándares de calidad que garantiza la implantación del programa SICTED.

