Bocca della Verità y su participación en el año nuevo chino en Valencia Emprendedores de Hoy jueves, 23 de febrero de 2023, 14:00 h (CET) El destacado café Bocca della Verità participó en la celebración del nuevo año chino en Valencia, que se llevó a cabo desde el pasado 22 de enero y hasta el 5 de febrero, con la exhibición de su café tipo blend, seleccionado e importado de las mejores 21 plantaciones de América, Europa y Asia.

Los chinos residentes en la ciudad y asistentes de poblaciones aledañas tuvieron la oportunidad de conocer un producto elaborado de manera tradicional, con tostado natural, sin aditivos, ecológico y sostenible.

Entre las cenas, cabalgatas y la tradicional Fiesta de Farolillos, este café italiano llamó la atención por sus diferentes formatos en grano, molido y en cápsulas compatibles con Tipo Nespresso, Dolce Gusto, A modo Mío, Espresso point y Cialda ecológica.

A los eventos, desde el marketplace Por medio de su portal, a través de Amazon en 8 países de Europa y por venta directa, Bocca della Verità ofrece variedad de presentaciones para preparar capuccinos, cafés con leche, ginseng, chocolates, caramelos y leches doradas, etc.

No obstante, su presencia en eventos de ciudad, como la conmemoración del nuevo año chino en Valencia, le ha permitido exaltar la calidad de sus productos.

Por ejemplo, el café en grano ha sobresalido con los descafeinados, el 100 % arábigo y el espresso italiano superior, entre otros, con mezclas y altos niveles de conservación que se evidencian en su aroma y sabor.

También, el café molido con mezclas para utilizar en moca o cafetera de filtro, en paquetes de 250 gramos cerrados al vacío, válvula de presión y cierres zip.

Por su parte, las cápsulas monodosis ESE de 44 milímetros, llamadas también cialda, se caracterizan por tener una de las mejores dosificaciones del mercado con variedad de mezclas de arábiga, robusta, materiales biodegradables y telas sin sustancias tóxicas.

Asimismo, los tés en infusiones y mixes en bolsas pirámide complementaron el consumo, con 6 sabores en cajas de 15 unidades, entre ellos, el té de frutos rojos, negro de canela y cítricos, verde de especias, infusión de menta poleo, manzanilla, naranja y mango.

Calidad y certificaciones Las auditorías realizadas por Bocca della Verità permiten que los productos se mantengan a una temperatura controlada, con la humedad y condiciones térmicas sugeridas, lejos de riesgos biológicos, químicos y físicos. Esto no solo se realiza en las bodegas y tiendas físicas, sino durante los viajes y eventos a los que se expone cada café.

