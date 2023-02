Cerca del 20% de las viviendas en alquiler no salen al mercado, por alguna de estas razones, según la compañía Youhomey Comunicae jueves, 23 de febrero de 2023, 11:20 h (CET) El alquiler temporal está creciendo a un ritmo del 200%, pero Youhomey recuerda que solo se pueden acoger a esta modalidad, aquellas personas que se trasladan por negocios o estudios por tiempo determinado Cerca del 20% por ciento de las viviendas de nuestro parque inmobiliario no salen al mercado por el temor y las molestias que ello supone para el propietario, es la conclusión a la que llega un estudio interno de la compañía Youhomey, especializada en la gestión de vivienda en régimen de alquiler temporal.

"A pesar del beneficio económico que supone el contar con una renta derivada del alquiler, cerca del 20% de los propietarios de una segunda vivienda apta para este fin deciden renunciar a estos ingresos por verse poco protegidos por la ley frente a posibles abusos, y a las molestias derivadas de gestionar un activo de estas características", afirma Rodrigo Herrero, fundador y director general de la compañía.

En un estudio recientemente realizado por la compañía los resultados arrojados por este análisis fueron los siguientes:

11,5% de los propietarios temen la desprotección jurídica frente a situaciones como la morosidad, la "alqui-ocupación" -aquellos que pagan un mes y no vuelven a hacerlo nunca más, o el incumplimiento del contrato. "Es importante tener en cuenta que muchos de los propietarios con viviendas para alquilar son personas mayores, en las que han invertido la mayor parte de sus ahorros, y que no se encuentran con las fuerzas suficientes como para abordar el problema que supondría una situación así, afirma Herrero.

frente a situaciones como la morosidad, la "alqui-ocupación" -aquellos que pagan un mes y no vuelven a hacerlo nunca más, o el incumplimiento del contrato. "Es importante tener en cuenta que muchos de los propietarios con viviendas para alquilar son personas mayores, en las que han invertido la mayor parte de sus ahorros, y que no se encuentran con las fuerzas suficientes como para abordar el problema que supondría una situación así, afirma Herrero. Un 3% de ellos afirman no contar con el tiempo necesario para llevar a cabo una gestión eficaz de su propiedad. El alquiler de una vivienda supone la realización de múltiples tareas como son la comercialización de la misma, visitas, asuntos relacionados con la firma del contrato y la fiscalidad de los ingresos, la gestión de la fianza, la entrega de llaves, las reparaciones o limpieza entre inquilino e inquilino, el cobro de la renta, la gestión de todos los suministros, y un largo etcétera.

El alquiler de una vivienda supone la realización de múltiples tareas como son la comercialización de la misma, visitas, asuntos relacionados con la firma del contrato y la fiscalidad de los ingresos, la gestión de la fianza, la entrega de llaves, las reparaciones o limpieza entre inquilino e inquilino, el cobro de la renta, la gestión de todos los suministros, y un largo etcétera. Para un 1,5% de los consultados, el mayor temor es la necesidad de dar una solución urgente a una avería . En muchos casos, se trata de propietarios que trabajan por cuenta ajena, o que viven en una ciudad distinta a donde se encuentra la vivienda en alquiler. "Es muy frecuente que una avería frecuente como el mal funcionamiento de una nevera, lavadora, o aire acondicionado, suponga una situación de estrés para estos propietarios. La imposibilidad de dar una respuesta urgente lleva a muchos caseros a desechar la idea de alquilar sus viviendas", añade el directivo de Youhomey.

. En muchos casos, se trata de propietarios que trabajan por cuenta ajena, o que viven en una ciudad distinta a donde se encuentra la vivienda en alquiler. "Es muy frecuente que una avería frecuente como el mal funcionamiento de una nevera, lavadora, o aire acondicionado, suponga una situación de estrés para estos propietarios. La imposibilidad de dar una respuesta urgente lleva a muchos caseros a desechar la idea de alquilar sus viviendas", añade el directivo de Youhomey. Por último, el 4% de los propietarios, ven más adecuado mantener su vivienda libre de inquilinos y disponible para cuando la necesite alguno de los miembros de la familia. Los hijos y los nietos son los destinatarios prioritarios para otro porcentaje importante de estos propietarios que consideran más adecuado tener una vivienda vacía y a disposición de la familia o amigos para cuando lo puedan necesitar. "Se trata en todo caso de motivos diversos y razonables, pero para los que empresas especializadas como Youhomey prestan una ayuda esencial", afirma el directivo de la compañía. Youhomey, que en 2022 incrementó en un 45% el número de intermediaciones de alquiler de media estadía, alcanzando las 540 operaciones en el año, ofrece un servicio integral para el propietario que le ayuda a olvidarse de todas esas molestias.

La compañía está especializada en ofrecer un servicio de gestión integral dentro del alquiler de vivienda temporal, un segmento que está viviendo un auténtico boom tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Vivienda, que introduce el control de precios en los alquileres tradicionales, pero que no afecta a esta modalidad.

Se trata de aquella vivienda que se alquila por periodos de tiempo entre los 32 y 180 días, si bien la compañía advierte de que deben darse las condiciones reales para no suponer una vivienda habitual, por eso se dirigen especialmente al cliente corporativo y al estudiante de nivel superior que se traslada a una gran capital para un periodo de formación relativamente corto, en su mayor parte de las ocasiones para realizar un MBA o similar.

Este modelo de gestión permite a Youhomey encargarse de la gestión integral de la vivienda, optimizando los costes operativos -servicios como los consumos de luz, wifi, mantenimiento, etc.- de los activos inmobiliarios, de modo que el propietario recibe la renta pactada todos los días 10 de cada mes, "independientemente de si la vivienda está alquilada o no, y aún en el caso de que esta fuera okupada" afirma Herrero.

El objetivo para 2023 es continuar su expansión en servicios y su desarrollo, todo ello soportado exclusivamente con fondos propios. Y, en términos de facturación, generar unos ingresos totales cercanos a los 8 millones de euros, un 50% más que los que alcanzó el pasado ejercicio.

