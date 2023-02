Emprender desde cero en internet con Cero Tontería Emprendedores de Hoy jueves, 23 de febrero de 2023, 13:00 h (CET) Una tarea complicada, por varios motivos, es emprender.

Uno de los principales es que la gran mayoría de los mercados tiene mucha competencia. Todos los potenciales clientes están en internet, pero también está toda la competencia.

Para ser un emprendedor exitoso hay que tener varias cualidades, como constancia, pasión, confianza en sí mismo, responsabilidad y, sobre todo, paciencia.

Sin embargo, también se requiere mucho conocimiento para implementar estrategias que ayuden a captar a los clientes potenciales y para tomar buenas decisiones en los momentos no tan buenos.

También se necesita conocimiento de herramientas y plataformas digitales imprescindibles para vender en Internet.

Para capacitarse tanto en estrategia de ventas como en manejo de herramientas se puede optar por mentorías como las que ofrece la empresa Cero Tontería, la cual se especializa en negocios que venden formaciones o servicios en internet.

Emprender desde cero con éxito de la mano de Cero Tontería La empresa Cero Tontería ayuda a todas aquellas personas que quieren emprender desde cero o que ya tienen un negocio creado de formación o servicios, pero aún no están consiguiendo sus objetivos de facturación.

Esta ofrece mentorías 100 % personalizadas, ya que tiene claro que cada negocio es diferente y tiene necesidades específicas. Esta compañía está liderada por Yolanda Cambra, una mujer que ha dedicado gran parte de su vida a las ventas.

Esta mentoría de negocios digitales de formación y servicios ayuda a que los emprendedores conozcan potentes estrategias de marketing, enfocándose en cinco puntos principales. El primer paso es lograr que cada emprendimiento tenga visibilidad en internet para poder darse a conocer entre los clientes potenciales. En segundo lugar, ofrece métodos para poder diferenciarse de la competencia y destacar.

Por otra parte, la empresa enseña a transmitir valor del servicio que se ofrece y a vender con confianza y con poder de convicción. Finalmente, los que se dejen orientar por Cero Tontería descubrirán todos los mecanismos que hay que implementar para lograr que la clientela se sienta satisfecha hasta el punto de querer repetir la compra y recomendar la marca a otras personas.

La metodología está probada, lo que permite a Cero Tontería dar garantía de resultados a sus clientes por escrito y mediante contrato.

Cómo adquirir mentorías con Cero Tontería Para recibir una mentoría personalizada con el equipo especialista de Cero Tontería hay que concertar una llamada. Durante la misma, los emprendedores reciben una auditoría de su negocio completamente gratuita. Durante el transcurso de esta se determinarán todas aquellas cosas que están bloqueando las ventas de los negocios y se despejarán todos los pasos para mejorar las ventas. Si la compañía tiene plazas disponibles ofrecerá a los interesados entrar a la mentoría de negocios de seis meses.

La mentoría, hasta la fecha, ha ayudado a crecer a más de 40 negocios de diferentes sectores, entre ellos abogacía, coaching, fisioterapia, psicología, nutrición, educación canina, maquillaje y estética, SEO y posicionamiento web, entre muchos otros más.

Quienes elijan emprender de la mano de Cero Tontería no solo tendrán una estrategia de negocio personalizada, sino que también adquirirán conocimiento sobre servidores webs, dominios, alojamientos webs, lanzamientos digitales (webinars, masterclass, reto WhatsApp, etc.), embudos automatizados de ventas, publicidad en redes sociales y más.

El objetivo de este acompañamiento personalizado de 6 meses es que el emprendedor realice varios lanzamientos en los 6 meses que dura la mentoría y la finalice con un sistema de captación de clientes en modo automático implementado.

Para acortar la curva de aprendizaje y acelerar los resultados del emprendedor, la mentoría incluye la implementación por parte de su equipo de un embudo de ventas "llave en mano", para que la construcción del mismo no sea un freno. Es decir, con Cero Tontería se puede aprender a crear y mantener un embudo de ventas, pero creando uno propio para que ir más rápido.

