FC Porto Palmeiras, una oportunidad para el desarrollo deportivo de los jóvenes de la mano de Maclovio Yañez Comunicae jueves, 23 de febrero de 2023, 11:04 h (CET) El fútbol ha sido históricamente un espacio de socialización, pero también de oportunidad para los más jóvenes. Es un deporte que puede ser practicado por niños y adolescentes de todas las clases sociales y que puede convertirse en una puerta de ascenso social. Con este fin, Maclovio Yañez fundó FC Porto Palmeiras, una academia infantil de fútbol que funciona como un verdadero semillero, apoyando a los jugadores y familias de México de bajos recursos para que puedan acceder a torneos en todo el país FC Porto Palmeiras, el semillero de oportunidad de Maclovio Yañez

Funcionando como una academia infantil de fútbol, hoy en día FC Porto Palmeiras cuenta con jugadores promesas desde los 6 hasta los 16 años. Lo que este club busca, explica Maclovio Yañez, es que todos los jugadores o potenciales jugadores y sus familias, que no tienen las mismas oportunidades que otras clases económicas, puedan acceder a la práctica y también a oportunidades de desarrollo y visibilidad.

En este sentido, lo que buscó el club de Maclovio Yañez es facilitar inscripciones a torneos y el pago de transporte para que muchos niños y adolescentes jugadores puedan acceder a la competencia en distintas partes a lo largo y ancho de México.

Alianzas para potenciar el desarrollo de los jóvenes

A fin de lograr los objetivos anteriores, hoy en día FC Porto Palmeiras cuenta con colaboraciones con distintos grupos y entidades que favorecen que los jóvenes mexicanos puedan acceder a torneos en todo el país. Uno de ellos es Anthem Sports Management, la empresa internacional de fichaje de jugadores.

En segunda instancia, cabe destacar la alianza con Racing City Group, actual referencia en negocios relacionados con los deportes alrededor del mundo, incluyendo la propiedad de las academias de fútbol más grandes del mundo, como así también importantes clubes. Entre estos últimos, se destacan Racing Murcia, Racing Sacramento, Racing Capri, Racing Houston, Racing Los Ángeles, entre otros. Hoy en día, forman parte de Racing City Group importantes leyendas deportivas como el argentino Javier Zanetti, el brasileño Roberto Carlos y la ex leyenda de la NNA Luis Scola.

Finalmente, otra de las alianzas propuestas por Maclovio Yañez para FC Porto Palmeiras es con Génova International Academy, una operación exclusiva que ha sido diseñada con el objetivo de atender a jóvenes futbolistas prometedores que desean realizar una carrera en el fútbol. El principal objetivo de la Academia es ayudar a los jugadores de distintas partes del mundo a desarrollar sus habilidades y aclimatarse a la cultura del fútbol europeo con academias a tiempo completo en las comunidades españolas de Madrid y Murcia.

Semillero futbolístico en México

Estas alianzas promovidas por Maclovio Yañez para FC Porto Palmeiras tienen el objetivo de brindar oportunidades a los niños y jóvenes mexicanos para poder desarrollarse en el fútbol y jugar en distintos países alrededor del mundo. Apuestan a que puedan crecer a nivel deportivo y de fútbol en diversos territorios, generando nuevas posibilidades para los jóvenes y sus familias, independientemente de sus orígenes y de su capacidad económica, promoviendo la inclusión y la igualdad de oportunidades.

Por otra parte, en lo que respecta a su funcionamiento, FC Porto Palmeiras busca dotar a niños y jóvenes de valores, capacidades y habilidades personales que mejoren también su capacidad de adaptación y su competencia social. Uno de los objetivos que el club se plantea en el trabajo con los jóvenes es impulsarlos a la vez que se favorece su bienestar emocional, dando una gran importancia al trabajo en equipo de cara a la obtención de los objetivos propuestos.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Cerca del 20% de las viviendas en alquiler no salen al mercado, por alguna de estas razones, según la compañía Youhomey Observatorio Payments: Los pagos inmediatos como ventaja competitiva FC Porto Palmeiras, una oportunidad para el desarrollo deportivo de los jóvenes de la mano de Maclovio Yañez Juan Antonio Corbacho, gestor de Jcapital, explica la relación entre la inflación y los bancos SANITERPEN se certifica en la norma UNE 16636