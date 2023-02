El evento MADEMOISELLE COMUNIÓN, organizado por Five to ten days Photography y Tatola, fue un éxito

MADEMOISELLE COMUNIÓN, en su 10º edición, volvió a triunfar a lo grande. Luisa Attard e Inma Arroyas fueron las responsables de juntar a tantas marcas de alto renombre en un mismo espacio y brindarles una experiencia inolvidable a las familias Luisa Attard e Inma Arroyas, emprendedoras, la primera artista y la segunda fotógrafa infantil, dan solución a los padres de niñ@s comuniantes de Valencia y alrededores, a través del evento MADEMOISELLE COMUNIÓN. En esta ocasión se celebró la 10ª edición, en el Espacio Hoku C/Literario Azorin 32, Valencia; desde el viernes 10 de febrero del 2023, de 11:00 AM a las 8:00 PM; sábado 11 de febrero del 2023, de 11:00 AM a 9:00 PM; hasta el domingo 12 de febrero del 2023; de las 11:00 AM a las 2:00 PM.

El evento se caracterizó por poner una puesta en conjunto de servicios de Comunión en un único recinto caracterizado por una estética muy cuidada y un trato amable. Estas emprendedoras han conseguido que cientos de personas visiten la décima edición de Mademoiselle comunión. Se puso a disposición de padres y madres de comuniantes los mejores servicios de comunión y de eventos de la comunidad Valenciana y alrededores: vestidos y trajes de comunión, sesiones de fotos de alta calidad, asesoría de imagen, años de experiencia en el medio, decoración infantil, detalles para invitados, papelería especializada, catering infantil, candy bar, globos especializados, tocados de flor preservada. Todo lo que puedan necesitar e imaginar para el día de la comunión de los niños. En muchas ediciones cuentan con expositores de otras partes de España como Sevilla, Murcia, Madrid, etc. En la décima edición hicieron aparición las siguientes marcas: Ninet & Co, Lolo moda infantil, Lydia Solaz Ceremonia, Andana events, Globos & co, Amanda and Rose, Garbancitos shop, El Plumier de Ana, Papelería Torres, Carintina by Torres, Verde Oliva Coronitas, Un mar de bolitas, Kerida Mia, Sueña en dulce, By Pétalos, Tatola y Five to ten days Photography.

¿Cómo son elegidas estas marcas? Los expositores se seleccionan al cumplir el perfil determinado por las gestoras del evento. Tanto Luisa Attard como Inma Arroyas consideran imprescindible una selección previa para que exista armonía en el evento, teniendo en cuenta tanto la estética como el trato a los visitantes. Son marcas que dan importancia al trato personal y que quieren conocer al cliente final, aunque el servicio pueda prestarse luego a distancia o por redes.

Toda la familia pudo disfrutar del trato amable y ameno de los expositores. Así como de las pequeñas modelos que hicieron de embajadoras del evento, y que se pasearon por el local ofreciendo a pequeños y mayores exquisitos bombones de Belle Epoque Bombonería. Ellas lucieron vestidos y zapatos de comunión de Petritas/Lolo moda infantil, Ninet & Co, Lydia Solaz Ceremonia, así como coronas de flor preservada de Verde Oliva Coronitas y cruces de comunión de Tatola, Kerida Mia y el Plumier de Ana, todas marcas expositoras. El evento fue captado por el objetivo profesional de Five to ten days Photography que, como en cada edición, documentó este bonito evento con su fotografía de alta calidad.

Si se quiere conocer más de estas dos grandes emprendedoras, y del evento ocurrido, ingresar a las siguientes páginas: Luisa Attard y Inma Arroyas