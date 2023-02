Albufeira presenta en Sevilla su oferta turística para 2023 Comunicae jueves, 23 de febrero de 2023, 09:48 h (CET) En 2022 el turismo en Albufeira, que representa el 42% de la oferta turística del Algarve, ha vuelto a los valores de ocupación hotelera de 2019, recuperando la senda de ascenso que mantenía Albufeira es una de las ciudades más icónicas y visitadas del Algarve, situada en pleno corazón del sur portugués, a solo 37 kilómetros del aeropuerto internacional de Faro y con una excelente red de transporte por carretera y ferrocarril. Debido a la fuerza del turismo, se trata de una de las ciudades más cosmopolitas de Portugal, orgullosa de su cultura, pero acogiendo con los brazos abiertos a todos los que la visitan.

El presidente de la Agencia de Promoción de Albufeira, Desidério Silva; la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Albufeira, Cláudia Guedelha y la cónsul de Portugal en Sevilla, Cláudia Verena de Spínola, han presentado en el Consulado de Portugal de Sevilla la oferta turística de este enclave portugués, con los principales datos de 2022.

Según Cláudia Guedelha, concejala de Turismo del Ayuntamiento de Albufeira, este invierte continuamente en la mejora de todo el municipio "para que quienes nos visiten tengan todas las condiciones para disfrutar de una estancia acorde con nuestra importancia en términos turísticos". Parte de esta inversión se realiza en asociación con empresarios locales, donde APAL desempeña un papel importante.

Y tiene todo el sentido que busquen nuevas formas de estrechar relaciones con Andalucía y el sur de España , "quienes están cerca de nosotros, tanto geográficamente como en términos históricos y culturales. Con Sevilla y Andalucía tenemos una historia común con varios intercambios que hemos ido promoviendo en beneficio de ambos territorios. Creo que esta es la manera de estar más cerca y de continuar esta hermosa historia que nos une. Albufeira y Sevilla, el Algarve y Andalucía, pueblos con rasgos comunes que deben seguir escribiendo esta bella historia", señala Guedelha.

Para Desidério Silva, presiente de APAL - Agencia de Promoción de Albufeira, donde se trabaja en colaboración con el municipio y todos los empresarios, con la finalidad de promover y valorizar este territorio, "Albufeira es un territorio muy querido por nuestros hermanos y vecinos sevillanos y andaluces y por todos los españoles en general. Durante todo el año, se puede sentir la alegría y el brillo de los andaluces en las calles de nuestra ciudad". Según Silva, el turismo en Albufeira representa el 42% de la oferta turística del Algarve y en 2022 ha vuelto a los valores de ocupación hotelera de 2019, antes de la pandemia, recuperando así, la senda de ascenso que mantenía.

En la actualidad, España es uno de los mercados internacionales más importantes para Albufeira, junto con Reino Unido, Irlanda, Holanda, Francia y Alemania. En los años 60, Albufeira comenzó a recibir gran cantidad de turistas, sobre todo británicos, que han contribuido mucho a su reputación turística actual. El turismo es vital en esta ciudad costera del Algarve, donde residen durante todo el año alrededor de 60.000 personas, llegando a alcanzar en el periodo estival las 350.000 personas.

Todo esto lo explica su clima suave, una ciudad moderna, pero con lugares donde la historia está muy presente, una gastronomía única y gente encantadora. Y, por supuesto, sus 30 kilómetros de costa, una de las principales atracciones de Albufeira, magníficas playas de arena blanca y aguas cálidas que constituyen un patrimonio natural envidiable. Salado, San Rafael, Castillo, Conejo, Alemanes, Santa Eulalia, Pescadores, etc. son algunas de ellas.

Igualmente, durante el encuentro con los medios de comunicación e influencers, han explicado la oferta gastronómica y cultural de Albufeira, con actividades durante todo el año.

Por la noche se organizó un workshop, que contó con la participación de más de un centenar de asistentes, seguido de una cena típica portuguesa, preparada por conocidos chef algarvianos y amenizada con fado.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Expertos de Allianz Partners aconsejan sobre cómo tramitar y recurrir una multa de tráfico Agrotextil Tejidos Técnicos diseña un novedoso sistema de embalaje reutilizable El evento MADEMOISELLE COMUNIÓN, organizado por Five to ten days Photography y Tatola, fue un éxito Albufeira presenta en Sevilla su oferta turística para 2023 Tragamonedas en línea: juega gratis o con dinero real Antes de comenzar a jugar, es importante aprender algunos conceptos básicos