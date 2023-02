Sanz Cabrejas ofrece el asesoramiento de especialistas en derecho penal de menores Emprendedores de Hoy jueves, 23 de febrero de 2023, 10:00 h (CET) En los últimos años, uno de los problemas recurrentes es la imputación de delitos a menores de edad, tanto si son parte de bandas latinas como si se trata de personas de nacionalidad española o extranjeras.

Para los casos en que un menor de edad es acusado de un delito, el bufete Sanz Cabrejas es una opción recomendada para llevar a cabo la defensa, ya que cuenta con especialistas en derecho penal de menores. La ventaja de este despacho de abogados es que dedica el máximo esfuerzo para reducir los tiempos de una condena hasta lograr el mínimo posible.

Los delitos cometidos por menores ya no son una característica únicamente de las bandas latinas Sin importar si se trata de miembros de bandas latinas, como si son menores de edad con ciudadanía española, el despacho Sanz Cabrejas brinda un servicio legal para la defensa de menores. Esto aplica para quienes tienen más de 14 años y presuntamente están implicados en hechos delictivos como robos, asaltos o posesión de armas, entre otros.

En ese sentido, Sanz Cabrejas cuenta con especialistas en llevar a cabo procedimientos penales donde uno o más de los acusados son menores de edad, tanto para efectuar la defensa como la acusación. Contrario a lo que piensa la mayoría de personas, la participación de menores de edad en delitos no ocurre únicamente en las bandas latinas.

Por este motivo, el equipo de Sanz Cabrejas considera imprescindible contar con la asesoría legal de profesionales con conocimiento en expedientes de reforma e internamientos en centros de menores. De igual manera, este despacho impulsa alternativas como la libertad vigilada, la conciliación extrajudicial y la revisión de medidas.

Sanz Cabrejas es un despacho especialista en la defensa de menores y delitos con violencia Además de la defensa de menores, uno de los problemas judiciales más comunes en España tiene que ver con el registro de delitos con violencia, un problema presente en las bandas latinas y no latinas. Los delitos con violencia son homicidios o asesinatos, lesiones, amenazas, coacciones, detenciones ilegales o secuestros, torturas y violencia doméstica.

En caso de ser acusado de alguno de los delitos mencionados con anterioridad, los ciudadanos, sin importar su nacionalidad, tienen derecho a nombrar un abogado penalista de su elección. De igual manera, si son citados a declarar ante la policía o ante un juez, los presuntamente implicados tienen derecho a que su abogado los acompañe y defienda.

Con base en la experiencia de los abogados expertos en derecho penal y derecho penal de menores que integran el despacho Sanz Cabrejas, los clientes tienen mejores oportunidades de llevar a cabo su defensa. Para quienes requieren una consulta gratuita, el despacho cuenta con personal de asesoría vía telefónica, disponible las 24 horas del día.

