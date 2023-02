Programa de educación temprana de cachorros de la mano de EducDog Emprendedores de Hoy jueves, 23 de febrero de 2023, 09:00 h (CET) La educación temprana de los cachorros es esencial para que estos logren un correcto comportamiento social, desarrollen su inteligencia y se adapten mejor a cualquier circunstancia de convivir en un hogar y sociedad humana, como animal de compañía.

No obstante, guiar a su mascota adecuadamente puede ser una tarea compleja para algunas familias, en especial, si no tienen los conocimientos en el área, por lo que es necesario formarse con profesionales capacitados.

En este sentido, el servicio de formación EducDog cuenta con un profesional experimentado, que ofrece dentro de su oferta de aprendizaje online, una mentoría privada. Esta mentoría brinda un programa paso a paso imprescindible para educar a los perros desde los 2 meses de vida. Además, previo al acceso a su Mentoría de Educación Temprana de Cachorros, ofrece una masterclass gratuita para aprender a evitar los principales errores, a conocer los requisitos de una exitosa educación canina y a prevenir problemas graves de conducta.

Programa de educación temprana de cachorros desde los 2 meses con EducDog Con el objetivo de ayudar a las familias a construir una armoniosa convivencia con los cachorros desde el primer día y para prevenir futuros problemas de conducta que se desarrollan en la edad adulta, EducDog ha diseñado un programa educativo completo que abarca pautas y ejercicios prácticos junto con el adiestramiento para tener un perro sociable, tranquilo y obediente.

El curso consta de 10 módulos formativos en los cuales las familias con sus perros reciben entre otras, las enseñanzas sobre qué hacer si el cachorro llora en las primeras noches; Igualmente cómo educarle adecuadamente donde hacer sus deposiciones, controlar sus mordidas, no tirar de la correa…

Por otro lado, los participantes aprenden a entender cómo funciona la mente del perro para establecer las correctas medidas de convivencia con su amigo perruno. Además, descubren las claves infalibles para que el canino obedezca, las posturas del lenguaje corporal, así como ejercicios de autocontrol para que su perro tenga una actitud más paciente y respetuosa.

El entrenamiento se imparte en modalidad 100 % online, a través de videos pregrabados en los cuales los alumnos reciben todas las indicaciones necesarias para educar a sus mascotas con amor, comprensión y respeto. Al finalizar cada lección, debe completar un test que valide el aprendizaje adquirido, una vez aprobados todos los módulos, se otorga al alumno un certificado de participación al programa.

Años de experiencia en educación para cachorros y adultos Las clases son impartidas por Frédérique Rautureau quien destaca en el mundo animal con dogcarebcn.com por tener casi 10 años de experiencia desarrollando programas para el cuidado de los perros.

En cuanto a su formación, ha realizado cursos de educación en positivo para reconducir a perros de cualquier edad con problemas emocionales y comportamiento. También tiene un diplomado en etología canina, lo que le ayuda a comprenderlos como especie. Adicionalmente, es adiestradora de perros, brindando las herramientas necesarias para que tanto las personas como su familia canina vivan en una convivencia armoniosa y feliz.

Educar a los perros es amarles, garantizándoles una vida plena y feliz desde sus primeros meses de edad. De ahí la importancia de apuntarse a formaciones como las que ofrece el servicio EducDog que cuenta con un personal cualificado y un asesoramiento personalizado, todo para fortalecer los vínculos del ser humano con sus queridos y fieles perros.

