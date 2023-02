Proindiviso Herencia explica cómo vender una herencia de forma sencilla Emprendedores de Hoy jueves, 23 de febrero de 2023, 09:00 h (CET) Cuando un heredero no tiene la capacidad de gestionar los pagos de los trámites para poder heredar, o no tiene buena relación con el resto de herederos, vender herencia es una buena opción. Este es un proceso que permite desvincularse de los derechos como sucesor, por medio de la liquidación de su parte correspondiente.

Para realizar este procedimiento, Proindiviso Herencia explica todo lo que se debe conocer respecto a la venta de herencias entre hermanos, parte de una herencia o un piso heredado.

Información relevante sobre vender una herencia proindivisa El término proindiviso se refiere a un derecho que pertenece a varias personas en común. Cuando un propietario deja sus bienes a nombre de varias personas, se ejecutan procedimientos jurídicos en proindiviso.

En ocasiones, hay quienes se preguntan si existe una solución diferente a renunciar o repudiar la herencia, y la respuesta es sí. Con la venta del derecho hereditario, se puede recibir una compensación económica.

Una de las preguntas más recurrentes de los herederos es si deben relacionarse directamente con el resto de las personas que han heredado. Sin embargo, la venta proindivisa se puede gestionar sin la necesidad de contactar con el resto de los sucesores, esto se debe a que la parte que vende el titular le pertenece solo a él.

Asimismo, esta es una excelente opción cuando no se cuenta con la capacidad económica para la aceptación, liquidación de impuesto de sucesiones, inventario y el resto de procesos que intervienen al aceptar una herencia. También cuando hay conflictos con el resto de las personas presentes en el testamento.

Vender una parte de una vivienda, con Proindiviso Herencia Con la herencia, el heredero adquiere derechos económicos y patrimoniales que puede vender libremente, sin importar que disponga solo de una parte o de la totalidad de los bienes en el testamento. La venta se puede ejecutar, ya que la ley establece que estos derechos se pueden regalar, ceder o permutarlos.

Además, es importante destacar que el titular que compra proindiviso pasa a ser propietario de la parte indivisa de la vivienda al instante. En cambio, el que compra una herencia, adquiere solo un derecho futuro. Por otro lado, también pueden transmitirse mediante la cesión a cambio de contraprestaciones.

Con los años, este proceso se ha popularizado en todo el país y se conoce como compraventa de herencia.

Proindiviso Herencia es un grupo de abogados especializados en la solución de herencias conflictivas. Por eso, disponen de un desarrollo sencillo que permite tasar la herencia con solo cuatro datos. El primero es la dirección de la casa, sus metros cuadrados, cargas actuales y estado de ocupación, después hacen una oferta justa por la vivienda en proindiviso. Cuando el heredero esté de acuerdo, procede a firmar la compraventa de la parte. Así de fácil se puede realizar la venta de la herencia en cualquier parte del país.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.