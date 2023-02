SportCoach, una plataforma para aumentar el rendimiento deportivo Emprendedores de Hoy jueves, 23 de febrero de 2023, 08:00 h (CET) El mundo del deporte es cada vez más competitivo. Por esta razón, todas aquellas personas que se dediquen a actividades deportivas necesitan formarse constantemente para no quedar desactualizadas.

Para cumplir con este objetivo se encuentra SportCoach, la plataforma de cursos específicos para deportistas de multitud de disciplinas. Hoy se va a hablar con Miguel Martín, CEO de SportCoach.

¿Cómo explicarías qué es SportCoach?

SportCoach es más que un espacio de formación deportiva multidisciplinar online. Es un hogar donde la gente del deporte encuentra aquello y aquellos que le ayuden a mejorar su rendimiento profesional o amateur. Entrenadores, deportistas, preparadores, gestores, árbitros, fisioterapeutas, psicólogos, estudiantes… todos tienen cabida en la gran familia SportCoach.

Crecemos en oferta formativa, en alumnos, pero también en profesores, muchos de ellos antiguos alumnos, lo que los motiva aún más a buscar nuevos programas. Asimismo, constantemente, incorporamos talento a nuestro equipo docente.

Podríamos decir que SportCoach es el resultado de experiencia más profesores motivados, más tecnología de primer nivel, más enseñanza certificada y de gran calidad.

¿Cómo surgió la idea de crear este proyecto?

Creamos SportCoach de una necesidad, una virtud y un gran inconformismo, como:

La necesidad que tiene la gente del deporte de formarse con planes innovadores, con calidad digital y con libertad horaria. La virtud del enorme prestigio internacional de los profesionales del deporte formados en España. Y, finalmente, el inconformismo que tienen por naturaleza los técnicos deportivos, con una búsqueda permanente de la excelencia y de la mejora de sus competencias profesionales.

Así que nos pusimos manos a la obra para universalizar el acceso a una formación deportiva de la mayor calidad.

¿En qué deportes estáis más especializados?

Aunque nuestro origen está en el baloncesto, desde el primer momento concebimos SportCoach como un espacio olímpico, donde tuviesen cabida no solo los distintos deportes, sino también las cada vez más numerosas ciencias aplicadas a la actividad deportiva.

A medida que avanzamos en el tiempo, tanto los deportes de resistencia (triatlón, ciclismo, trail running, etc.) como otros deportes colectivos (balonmano, fútbol) y la formación relacionada con la gestión y las ciencias del deporte van adquiriendo un mayor protagonismo.

Por otro lado, en los dos últimos años, hemos marcado una línea referencial en la readaptación de lesiones y en el mundo del Sport Science, desarrollando programas muy potentes e innovadores.

Cada vez son más las modalidades que se acercan e incorporan a la familia SportCoach y seguimos abiertos a un crecimiento constante. En estas últimas fechas, gracias a nuestra investigación y mejora tecnológica, nos estamos especializando en la digitalización de contenidos, con proyectos muy ambiciosos que verán la luz en los próximos años.

¿A qué tipo de personas os dirigís en SportCoach?

En SportCoach, puedes encontrar formación que abarca desde programas para profesionales de alto nivel, como otros para deporte amateur; desde entrenadores hasta deportistas, pasando por gestores deportivos, preparadores, readaptadores, analista de datos, scouters, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas...

Queremos que cualquier persona del mundo del deporte pueda encontrar en SportCoach su lugar donde mejorar su formación y con ello tener un rendimiento superior propio o del lugar donde trabaje. Y si no encuentras lo que necesitas, estamos en condiciones de poder generarlo.

¿Qué consiguen vuestros alumnos con la realización de los cursos?

Indudablemente, buscamos un impacto directo en la mejora de su rendimiento. Creemos en la formación que genera acción. En el crecimiento aplicado. Además, nuestros programas contienen muchos procesos de aplicación directa inmediata.

Gracias a las extraordinarias valoraciones de nuestros cursos, sabemos que los alumnos encuentran la respuesta a sus necesidades; y esa es nuestra mayor satisfacción. Asimismo, todas nuestras formaciones están certificadas y muchas de ellas con acreditaciones universitarias que dan un plus a la formación.

¿Qué consideras que diferencia SportCoach de otras plataformas de vuestro sector?

Contamos con una baza fundamental y es que aportamos conocimiento desde dentro del deporte, eso nos da una sensibilidad mayor para detectar necesidades y ajustar la formación a las demandas existentes.

Además, podemos presumir de la motivación y calidad de nuestros profesores. Contamos con referentes nacionales e internacionales en nuestros cursos. Y no solo en los contenidos, sino también en la atención tutorial. Esto es un elemento diferencial.

Por otro lado, nuestro sistema de creación y edición de contenidos es cada vez más potente. Queremos que puedas ver los contenidos no solo desde el ordenador, tablet o móvil, sino también desde el sofá en tu SmartTV y sin perder calidad.

Constantemente, innovamos y buscamos nuevas estrategias educativas con nuestros especialistas en docencia, para dar respuesta a la mejora de nuestros alumnos. SportCoach tiene un marcado foco hacia el aprendizaje.

Por supuesto, el respaldo de diversas universidades y organizaciones internacionales nos permite tener un sello de calidad en lo que hacemos y ofrece una gran seguridad al alumnado.

En estos años, hemos ido viendo cómo cada vez nacen más plataformas de formación online y eso es señal de buena salud del sector. La competencia nos hace exigirnos más y nos encanta competir para seguir ofreciendo lo mejor a nuestros clientes.

¿Vuestros cursos formativos pueden ser subvencionados?

Sí, esta es una de las grandes ventajas de la formación en SportCoach.

Estamos acreditados por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de España para poder desarrollar formación bonificada, por la que si eres trabajador de una empresa u organización educativo-deportiva en España puedes optar para que tu formación te salga gratis.

Nuestro departamento específico se encarga de todo el proceso sin coste alguno ni para el alumno ni para el club o empresa. Ya contamos con clubes de la Liga de Fútbol Profesional y de la ACB, así como organizaciones de ámbito nacional y empresas entre nuestros clientes satisfechos.

¿Disponéis de algún acuerdo con universidades que certifiquen vuestros cursos?

Efectivamente, pero algo que también nos diferencia es que no solo tenemos acuerdos con una sola universidad, sino que en nuestro afán de dotar de mayor rigor y respaldo a nuestros títulos, contamos con acreditaciones de varias universidades muy potentes.

Además, podemos presumir de unas excelentes relaciones con ellas y de un trabajo permanente de ampliación de formaciones y colaboración estrecha.

Sin duda, nuestros alumnos pueden formarse con las mejores garantías.

¿Vuestros cursos se dirigen únicamente al mercado español o abarcan otros países?

Internet es un espacio abierto al mundo y desde el principio contamos con la confianza de alumnos de habla hispana, especialmente de países de América. Pero también podemos presumir de tener en nuestra familia de alumnos a muchos alumnos de Portugal y Brasil.

En los últimos tres años, hemos iniciado nuestra expansión internacional en lengua inglesa y ya contamos con alumnos de más de 50 países, siendo los Estados Unidos el segundo país que más visita nuestra web.

Además, tenemos algún curso en chino y colaboración con entidades en Japón; así como acuerdos con Francia, Gran Bretaña, Italia, Dinamarca, Suecia, Hungría, Rumanía, etc. y queremos seguir creciendo en idiomas y en países colaboradores.

Además de la realización de los cursos online, ¿ofrecéis también eventos en directo?

Sí, de hecho son los favoritos de muchos de nuestros alumnos. Tanto en su versión online, como de forma premium en eventos presenciales.

Tratamos de que la experiencia sea muy inmersiva y permita potenciar todo lo bueno de la enseñanza online con la fuerza del encuentro social internacional.

Disfrutar de una charla sobre tu deporte con entrenadores de varios países, hace que no solo asistas a un evento, sino que tengas una vivencia total. Por eso, no nos gusta decir que organizamos cursos, sino experiencias de aprendizaje.

