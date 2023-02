Winerim habla de la revolución de la carta de vinos que conquista México y España Emprendedores de Hoy miércoles, 22 de febrero de 2023, 23:56 h (CET) Winerim, el sommelier digital que puede administrar integralmente la bodega de un restaurante, llegó a América gracias a una alianza estratégica con Wineman Company, una de las consultoras más importantes de América Latina.

Actualmente, Winerim ya cuenta con decenas de restaurantes en México, entre los que destacan el Hotel Four Seasons CDMX y los tres clubs de playa de Punta Mita Residences (El Surf, Pacífico y Kupuri). La herramienta, considerada toda una innovación en el mundo de la hostelería, está resultando un éxito en el país, especialmente entre restaurantes y cadenas hoteleras, a la vanguardia de la innovación en servicios para sus clientes.

Además, en España, continúa su rápida expansión, sumando más de 500 clientes, entre los que se encuentran Cañabota, Ment, En la Parra, Tresmacarrons, Cocinandos, Narru y Ríos o Freixo, entre otros muchos más.

Una herramienta versátil que controla el stock y las ventas Winerim nació como un sommelier digital que ayuda al comensal a seleccionar el vino que mejor marida con la comida. Utilizando unos sencillos filtros, el cliente del restaurante puede realizar una elección del caldo que les acompañará a la mesa, seleccionando sus preferencias en cuanto a tipo de vino, región, precio, maridaje… Esta carta digital de vinos puede ser modificada en tiempo real por el restaurante, lo cual permite al personal de sala activar o desactivar vinos en el momento en que no quede stock, cambiar precios de carta, etc.

Una de las últimas funcionalidades implementadas en Winerim es el gestor de stock, pedidos e inventario. A través del panel de control del restaurante, es posible acceder al apartado que controla el stock de la bodega. A través de este, se pueden controlar las ventas que se realizan de cada una de las botellas de la bodega del restaurante. Además, los clientes de Winerim pueden añadir sus proveedores de confianza e indicar los vinos que les sirven y a qué precio lo hacen. De esta forma, pueden tener controlada la rotación de botellas de su bodega de forma sencilla. Winerim les dará, además, datos del precio de compra de las botellas que conforman su stock y el beneficio que les reporta la venta de las mismas en su restaurante.

Los datos clave que ofrece Winerim a los restaurantes: analítica y Big Data Los datos de comportamiento de los comensales con la carta de vinos y los de rotación de la bodega son indispensables para el buen funcionamiento del restaurante en lo que a vinos se refiere. Con la herramienta pueden acceder a comparativas de precio de sus referencias con los precios de venta de otros restaurantes de su misma categoría. Además, obtienen datos de cómo se conforma su bodega, es decir, qué regiones están más presentes, qué vinos son los más vendidos, cuáles son los favoritos de los clientes (no tienen por qué ser los más vendidos), qué busca su cliente o el rango de precio de las botellas de su restaurante, entre otros datos.

La parte de Big Data ofrece un conjunto de datos de comportamiento de todos los clientes de Winerim en conjunto, lo que muestra el Top 10 de los vinos más vendidos entre los comensales de los restaurantes de Winerim, Top de ventas de vinos por mes, una selección de los vinos favoritos de diferentes sumilleres, los favoritos de los clientes y las novedades que reciben las bodegas de los restaurantes cada semana.

