Acceder al alquiler casa Formentera en Semana Santa de la mano de Can Corda

miércoles, 22 de febrero de 2023, 21:50 h (CET) Esta Semana Santa se celebra entre el domingo 2 y domingo 9 de abril. Durante esta temporada, las personas podrán disfrutar de unos días de descanso junto a los familiares o amigos.

Formentera es una isla española perfecta para realizar una escapada al Mediterráneo gracias a las maravillosas islas y paisajes únicos.

En Can Corda se pueden planear unas vacaciones inolvidables con el alquiler casa Formentera. Los alojamientos se sitúan en Es Cap de Barbaria, el punto geográfico más cercano a todas las costas de este destino.

Cinco alternativas de hospedaje para familias, parejas o amigos Los espacios dispuestos para los visitantes están perfectamente adecuados para dar una bienvenida acogedora. Can Corda ha adecuado cinco casas independientes para que las personas puedan elegir cuál estancia vacacional se ajusta a las preferencias y necesidades: Casita, Piedra, Romero, Lavanda y Santolina.

El primer alojamiento es una casa de campo minimalista disponible para ocho personas con una ampliación reciente de cuatro dormitorios dobles y cinco baños. Piedra tiene una capacidad para seis personas; las instalaciones cuentan con tres habitaciones y dos baños. El interior está diseñado con un estilo único en paredes de piedra y vigas de madera.

Los últimos tres hospedajes son espacios perfectos para la familia o grupos debido a que disponen de cuatro habitaciones y cuatro baños. Todos los alojamientos ofrecen una cocina completa en electrodomésticos, conexión a internet en todo el interior, salón principal con televisión, equipos de música y piscinas privadas.

Cómo reservar las casas vacacionales para Semana Santa Can Corda ha adaptado una plataforma virtual para que las personas puedan reservar el hospedaje. El proceso es fácil, rápido y sencillo. En primer lugar, el usuario debe seleccionar el rango de fechas del viaje, por ejemplo, la Semana Mayor de la Pascua. Después, postular el número de personas que se alojarán. De esta manera, la página visualizará diferentes ofertas disponibles según los criterios previamente elegidos.

En segundo lugar, el usuario tiene la posibilidad de elegir servicios extras para completar el alojamiento. Una ventaja de usar la página web de Can Corda es que cuenta con algunos de los mejores precios y reciben diversas monedas como el euro, el dólar y la libra británica. Además, el cliente recibirá una confirmación inmediata al momento de finalizar la reserva.

Can Corda es un alojamiento vacacional que se enfoca en crear experiencias para los visitantes. Por este motivo, los espacios ofrecen un entorno fantástico y cómodo con un acercamiento a la naturaleza envolvente del Mediterráneo durante esas escapadas que permiten épocas del año como Semana Santa.

