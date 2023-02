Tramitar subvenciones de placas solares para viviendas unifamiliares con Solar Tres60 Emprendedores de Hoy

miércoles, 22 de febrero de 2023, 21:52 h (CET) Instalar placas solares en España ahora es más barato gracias a las subvenciones económicas del autoconsumo que otorgan las Comunidades Autónomas. Con dichas ayudas, los propietarios de viviendas unifamiliares pueden llegar a obtener hasta un 50 % de descuento en la instalación.

En el caso específico de Castilla y León, las ayudas destinadas a promover el autoconsumo han superado los 74 millones de euros. Esto es posible gracias a empresas como Solar Tres60, las cuales se encargan tanto de la instalación como de la tramitación de subvenciones para placas solares en Castilla y León.

Requisitos para obtener subvenciones de placas solares Las subvenciones públicas ligadas al autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de energía renovable se estructuran en cinco programas. Para acceder a las ayudas, las viviendas unifamiliares deben ajustarse al programa de incentivos 4 o al programa de incentivos 5.

El programa 4 está destinado para hacer instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento. Para acceder a este, los propietarios deben ser personas físicas que no realicen ninguna actividad económica por la cual ofrezcan bienes y/o servicios en el mercado.

Por otra parte, el programa 5 tiene como objetivo incorporar almacenamiento en instalaciones de autoconsumo ya existentes. Para conseguirlo, los propietarios deben ser personas físicas que realicen alguna actividad económica por la cual ofrezcan bienes y/o servicios en el mercado.

Cómo es el proceso para solicitar las subvenciones de placas solares El proceso de la solicitud depende del tipo de subvención escogida. Para los propietarios de viviendas unifamiliares, se recomiendan las subvenciones de Next Generation. El plazo de solicitud para acceder a estos fondos europeos va desde el 17 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2023 o hasta agotar los fondos.

Asimismo, la solicitud se debe presentar por teléfono. Para optar por las subvenciones al autoconsumo y al almacenamiento fotovoltaico, las peticiones se deben cargar a la Aplicación AYAE.

En el caso de las subvenciones para placas solares en Castilla y León, la Junta de esta comunidad autónoma todavía no cuenta con una convocatoria abierta.

Solar Tres60 ayuda a tramitar las subvenciones mencionadas, además de las ofrecidas por el Gobierno Central, las Administraciones Autonómicas y las Administraciones Municipales. Asimismo, la empresa se encarga de hacer instalaciones de placas solares en toda España.

La instalación de placas solares en las viviendas unifamiliares no solo se adapta a los objetivos sostenibles de la Unión Europea, sino que también resulta en un considerable ahorro en la factura de los servicios. La tramitación de subvenciones ayuda a alcanzar ambas metas de la forma más económica posible.

