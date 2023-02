By Alex Coffee se puede encontrar en la hostelería y en el súper como café de especialidad Emprendedores de Hoy

miércoles, 22 de febrero de 2023, 21:24 h (CET) CM España ha empezado a comercializar la marca By Alex Coffee en un blend de 8 variedades y 2 modalidades de consumo culinario disponibles en café en grano con un tueste diario mediante ciclón de aire.

El café de la marca By Alex Coffee, hasta ahora en estudio para ser uno de los cafés de especialidad más solicitados, ya está disponible para cafeterías de especialidad, restauración y horeca en los lineales de tiendas gourmet españolas. El producto se lanzará en diferentes categorías de envase: un cartucho para consumo diario en casa y cocina de 300 gr y otro para hostelería en grano en un formato de 1.000 gr.

España es uno de los primeros países en Europa donde se podrá encontrar la nueva gama completa, es decir, un blend de 8 categorías y además, pueden adquirirse 2 en especialidad para su consumo en cocina.

Las categorías de café en grano cuentan con las variedades en función de su grado de tueste: GHOST HUNTER con una puntuación de 85,50 y origen Colombia, APOCALIPSE en puntuación de 84,50 con notas de miel y afrutado, ELEPHANT KILL con 85 puntos y origen de Ethiopia, CARIBBEAN ZOMBIE sumando 86,75 su grabo de Nicaragua, EVIL CARNIVAL con puntuación de 84,50 y sus notas achocolatado y fruta madura, SHARK JUNGLE en 84 de puntuación y origen Colombia, KOMODO DEATH DRAGON a 84,50 y grano de Indonesia suma además su influencia para gastronomía en platos de cocina, como también SWET DEATH en 86,25 puntos grano de Ethiopia se utiliza en cocinas para salsas y platos de alta cocina.

Los consumidores pueden encontrar la nueva gama blend de cafés By Alex Coffee tostado mediante ciclón de aire en la mayoría de los principales puntos de venta de la distribución española.

La intención es ampliar la presencia de producto en cafeterías de especialidad que se convertirán en franquicias de marca para que las nuevas variedades, de alta calidad y 100 % arábicas, estén presentes en la mayoría de las cafeterías de especialidad y tiendas gourmet de proximidad del país.

El director general de By Alex Coffee, Alejandro Medina, destaca que “By Alex Coffee ha hecho un gran esfuerzo al lograr un blend de café de especialidad centrado en una temática cinematográfica basada en el terror y lanzar la nueva gama en todas sus variedades.

La clave por la sencillez y un sueño de años hace que la marca y producto hagan una fusión de terror cautivador en el interior de cada envase de By Alex Coffee, y gracias a la buena acogida que ha tenido entre los baristas y al entusiasmo que han demostrado al apostar por un producto con el que, estamos convencidos, el consumidor tendrá un nuevo aliciente para disfrutar de un café de especialidad en su cafetería habitual y en casa”.

Para una iniciativa que funcione a todos los niveles (percepción del consumidor, relevancia social y la excelencia del café de especialidad) es fundamental la unión con SLAYER, siendo en la actualidad una de las marcas de máquinas de café más innovadora del mercado. Las dos marcas han decidido unir sus fuerzas para tener sintonía en sus propósitos, e intereses para llegar a la máxima calidad en el café de especialidad.

Por otra parte, la directora de Cafés By Alex Coffee, María Concepción, afirma que con este nuevo producto “volveremos a dar un impulso a los cafés de especialidad como ya lo hicimos en su momento con el café y la marca ETHIOPIA.

Una vez más, By Alex Coffee demuestra su entusiasmo de liderar el mercado y su capacidad para aportar novedades que marcan la diferencia”. Además de ser una de las primeras marcas de café de especialidad para España, por su tostado mediante ciclón de aire.

