El grupo de teatro infantil U de cuc, su historia y montajes

miércoles, 22 de febrero de 2023, 21:00 h (CET) Se cumplen 50 años de la creación de U de cuc, un grupo destacado en el teatro para niños y jóvenes.

Desde 1967 hasta 1988, el teatro Romea de Barcelona fue sede de un importante proyecto cultural: los “Cicles de Teatre per a Nois i Noies”, organizados por la revista Cavall Fort. Entre los grupos participantes destacó uno debido a la excelencia de sus montajes y su constante y amplia actividad en el ámbito de los espectáculos infantiles. Se trata de U de cuc, del cual actualmente se cumplen 50 años de su primera representación.

Para dar a conocer las realizaciones de este grupo, se encargó a inoutData Project (inoutdataproject.com) la confección de una página web donde se recoge, extensa y detalladamente, y con profusión de material gráfico, la historia de las casi dos décadas (1972-1989) en que se mantuvo en activo, tanto en Cataluña como en el resto del Estado. Durante este periodo, más de 700.000 espectadores presenciaron sus actuaciones.

¿Qué caracterizaba a sus montajes? Los integrantes del grupo consideraban sus montajes como un producto social y cultural. A través de la creatividad, espectacularidad y diversión, intentaba ofrecer a los jóvenes espectadores nuevas oportunidades de reflexión sobre temas que pudiesen complementar su formación humanística.

Como grupo itinerante que era, también tenían como divisa que sus representaciones se llevasen a cabo con la máxima e idéntica calidad en cualquiera de los escenarios en que tuviesen lugar. No escatimaron la excelencia de los textos ofrecidos, buscando la participación de prestigiosos dramaturgos; como también, especialistas en otras materias (figurinistas, escenógrafos, músicos, coreógrafos, especialistas...) según los requerimientos de cada montaje.

Estas cualidades llevaron a U de cuc, en marzo de 1975, a ser invitado a participar en el V Congreso Nacional de la A.E.T.I.J. (Asociación Española de Teatro para la Infancia y la Juventud), con la obra musical Supertot. El rotundo éxito obtenido con este montaje –la crítica consideró que proponía un nuevo lenguaje teatral– les brindó la oportunidad de iniciar la participación en otros certámenes y congresos nacionales e internacionales. Y propició que dos importantes ejecutivos de TVE 2, que buscaban alternativas para renovar y mejorar la programación infantil, considerasen a los componentes de U de cuc idóneos para iniciar la nueva etapa deseada.

Otras actividades Pero sus realizaciones no solo se ciñeron al ámbito teatral, sino que también abarcaron las transmisiones radiofónicas, la música –L.P. de Supertot–, la cinematografía –Supertot y Contes de la vora del foc–, y la editorial: sus principales montajes fueron editados, incluyendo la banda sonora y el detalle de su puesta en escena, por editoriales del ámbito pedagógico.

Y como colofón, el 1980 fundaron, como gestores y organizadores, el que fue el primer “Centre Estable d’Espectacles per a Nois i Noies”, en Barcelona, donde realizaron una ingente labor programando espectáculos de toda índole (teatro, cine, magia, mimo, luz negra...) para un público tanto familiar como escolar, con la participación de grupos procedentes de otras autonomías del Estado. En los nueve años de actividad del “Centre estable” se contabilizaron más de 300.000 espectadores.

Gracias a la labor realizada por inoutData Project (inoutdataproject.com) a partir del material recopilado por el que fue el impulsor y principal director de U de cuc, se puede conocer con todo detalle la historia, los trabajos, la trayectoria y el equipo humano de este notable grupo de las artes escénicas, que ya forma parte del legado cultural de Cataluña.

