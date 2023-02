¿Por qué las grandes empresas no venden? según Cristina Fuertes Emprendedores de Hoy

miércoles, 22 de febrero de 2023, 21:00 h (CET) A menudo, las grandes compañías no venden porque no consiguen transmitirle al cliente la relevancia de su producto, ni tampoco las cualidades que hacen a esa empresa especial. Por este motivo, se considera que la comunicación para las empresas es un factor esencial. Cristina Fuertes, una copywriter exitosa en la temática, explica cuáles son los errores más típicos en una gran empresa.

Un buen copywriting marca la diferencia El copywriting se define como un conjunto de técnicas de escritura que buscan persuadir. En el mundo de los negocios, esta herramienta resulta esencial para convencer al cliente del sentido de la empresa así como de la importancia de su producto o servicio. Para Cristina Fuertes, un buen copywriting marca la diferencia entre una empresa que no lo usa y otra que sí.

Cuando no se escriben los textos pensando en la persuasión, Cristina Fuertes explica que lo que ocurre es que los textos van cargados de “jerga corporativa”. Esta forma de comunicar implica varios errores a la hora de transmitir un mensaje. Hablar en todo momento de la empresa y no del cliente, es el principal. También pueden serlo el hecho de recalcar constantemente los años de experiencia con los que cuenta la empresa o utilizar términos muy complejos.

Por el contrario, un buen copywriting considera la voluntad y la emoción del cliente a la hora de crear una estrategia y de expresar un mensaje. Esta herramienta permite acercar la empresa al interés de su público porque busca atrapar y convencer al lector. Para ello, Cristina Fuertes expresa que se necesita valentía y atrevimiento si se quiere realizar un buen copywriting. Además, será necesario seguir un plan estratégico que pueda considerar la comunicación por redes sociales y el uso del e-mail marketing como otra vía de llegada al público.

Espacios de formación El área de marketing resulta fundamental para lo que significa la transmisión de una idea al público. Por esto, Cristina Fuertes considera que la comunicación para las empresas necesita de una formación específica para aplicar el copywriting en las grandes empresas. Una formación a medida, creada por Cristina Fuertes es una gran opción para mejorar los resultados comunicativos de una empresa.

Las formaciones están pensadas para todo el equipo de marketing de una empresa y pueden ser tanto presenciales como virtuales.

Otro aspecto fundamental de la comunicación para las empresas es el que pasa por las redes sociales. La conexión que permiten establecer las redes entre las corporaciones y los posibles clientes es clave, puesto que generan un contacto directo. Para aprovechar al máximo estos espacios, Cristina Fuertes ofrece cursos de copywriting enfocado especialmente en las redes.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.