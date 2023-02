Blindar la naturaleza, la sostenibilidad y la paz con la fundación EcoConciencia Emprendedores de Hoy

Desde hace 27 años, la reconocida fundación sin fines de lucro, EcoConciencia, presta servicios socio ambientales a gobiernos, empresas y comunidades, con 3 áreas de acción en las que reflejan su misión: Blindar la Naturaleza, la Sostenibilidad y la Paz.

En primer lugar, con la misión de blindar la naturaleza, el área de finanzas climáticas y sostenibles, viene desarrollando y promoviendo formas de compensar y pagar los servicios ecosistémicos que la naturaleza provee, se busca orientar los flujos económicos financieros para ser aplicados en proyectos verdes mitigando la huella de carbono y la huella ecológica en general.

En segundo término y con la misión de blindar la sostenibilidad, ha creado un Centro de Innovación y Excelencia para la Integración de los ODS a la Estrategia Corporativa, desde donde desarrollaron una certificación que habilita a empresas y gobiernos a integrar los ODS en el ADN de la organización.

En tercer término, para la misión de blindar la paz, desarrolló una metodología para el tratamiento de conflictos socioambientales denominado Sistema de Transparencia Comunitaria, actuando en zonas de conflictos con el objetivo de transformar el conflicto en energía solidaria, o como dicen, tirando bombas de paz en zonas de conflicto.

Además, la Fundación es miembro activo del Centro Internacional de Formación de Autoridades y Líderes CIFAL Argentina, que forma parte de la ONU. En el mismo organismo, ejerce la rama técnica de la Secretaría de Sustentabilidad y Finanzas Climáticas.

Las finanzas para blindar la naturaleza De acuerdo con el presidente de la Fundación EcoConciencia, Rodolfo Tarraubella, la naturaleza es la infraestructura que sostiene todo lo que generamos, y primordialmente la vida misma, pero como toda infraestructura debe tener tareas de mantenimiento si no se degrada, que es lo que viene sucediendo. El coste de mantener la naturaleza debe pagarse por los servicios que provee, y que hoy no se consideran en la contabilidad de empresas y gobiernos. Dichos servicios se denominan servicios ecosistémicos.

Fundación EcoConciencia impulsó la Iniciativa para el Desarrollo de Bonos Verdes y Financiamiento Climático en Argentina. Es parte de TNFD (Grupo de trabajo para la divulgación de las finanzas relativas a la naturaleza), y trabaja en el desarrollo de formas de pago a la naturaleza como los bonos de carbono, biocréditos y bonos verdes y sostenibles.

En general, la Fundación realiza conferencias y capacitaciones asesorando a empresas, comunidades y gobiernos en el cálculo de la huella de carbono, la huella hídrica, y otros instrumentos de medición de huellas ecológicas, como en la generación de medidas de mitigación.

Blindar la sostenibilidad en las organizaciones y empresas Bajo el lema de Blindar la Sostenibilidad con Rentabilidad, para que la sostenibilidad no se convierta en filantropía, las organizaciones que certifican con el apoyo de Fundación EcoConciencia la Integración de los ODS en la Estrategia Corporativa, en el marco de CIFAL Argentina - UNITAR, logran entender los ODS, priorizar los mismos en función de su impacto, generar planes de acción y comunicarlos, debiendo año a año verificar sus compromisos.

¿Cómo blindar la paz desde zonas de conflicto? Con más de 250 conflictos socioambientales abiertos en Latinoamérica, que han interrumpido inversiones industriales realizadas por más de 100 mil millones de dólares, se hacía imprescindible una metodología que ayude a mitigar esta conflictividad. Fundación EcoConciencia desarrollo el Sistema de Transparencia Comunitaria, una herramienta de gestión social, que ayuda a la transformación del conflicto, guiando la energía hacia espacios de cooperación más fluidos, en el marco del respeto por la diversidad ideológica y cultural.

Fundación EcoConciencia es reconocida y valorada en el ámbito internacional por ayudar a construir un desarrollo sostenible mediante la creación de alternativas ecológicamente sostenibles, socialmente justas y económicamente viables.

