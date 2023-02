PLD Space alcanza los 60 millones de euros de inversión con accionistas institucionales y minoritarios Comunicae

miércoles, 22 de febrero de 2023, 18:08 h (CET) La empresa, que prepara ya su cohete orbital con el que iniciará la actividad comercial en 2024, abre nuevas oportunidades de inversión para consolidar el programa MIURA 5. La firma líder en el sector de los microlanzadores en Europa ha atraído el interés del inversor institucional e industrial PLD Space, la empresa española que lidera en Europa el negocio de lanzamientos espaciales para pequeños satélites, ha abierto nuevas oportunidades de inversión relacionadas con el arranque del programa de MIURA 5. La compañía, que comenzará en marzo la campaña de lanzamiento de MIURA 1, ya está avanzando en el desarrollo del cohete orbital con el que iniciará su actividad comercial a finales de 2024.

PLD Space ostenta una posición de liderazgo en el sector aeroespacial nacional y europeo. La empresa tiene un nivel de madurez industrial más avanzado respecto al del sector de los microlanzadores en Europa. En los próximos 10 años, este mercado global proyecta crecimientos de +253% con aplicaciones muy diversas en observación de la Tierra o telecomunicaciones. En España, además, el Gobierno nacional está promoviendo un PERTE Aeroespacial, que movilizará cerca de 4.533 millones de inversión hasta 2025. En este contexto, PLD Space se posicionará como una pieza clave, participando en diversos programas de transformación.

Con más de una década de experiencia en el diseño y desarrollo de tecnologías de lanzamiento espacial, PLD Space está a punto de iniciar su primera campaña de demostración de vuelo con su cohete suborbital, MIURA 1. Con esta prueba, la compañía acreditará que ha desarrollado la capacidad de viajar al espacio y trasladará ese conocimiento a su cohete orbital, MIURA 5, con el que iniciará su actividad comercial a finales de 2024.

A raíz de esta serie de hitos de valor tan cercanos, la empresa ha abierto nuevas oportunidades de inversión para alcanzar los hitos previstos respecto a MIURA 5, coincidiendo con el creciente auge por el sector espacial. PLD Space ya ha conseguido despertar el interés en un perfil de inversor industrial e institucional cualificado, como es el caso Aciturri o el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), que ha acompañado a la firma con financiación, además de aportar un capital tan valioso como su know how estratégico.

Además del apoyo de estos inversores calificados, la hoja de ruta financiera de PLD Space pasa por la incorporación de nuevos accionistas a través de la apertura de un tramo minorista. Así, la empresa ya ha alcanzado los 60 millones de inversión total hasta la fecha. Para ello, ha iniciado una colaboración con la plataforma líder en inversión minorista SEGO Venture, donde han batido récord al conseguir cubrir más del 75% de la Ronda de Inversión en tan solo unas horas.

"Con esta iniciativa, nuestro objetivo es ofrecer la oportunidad de formar parte de los logros de PLD Space a pequeños inversores con menor acceso a inversiones con este nivel de madurez", señala el cofundador y CBDO de PLD Space, Raúl Verdú.

Asimismo, este tramo minorista sirve a PLD Space como experiencia de aprendizaje de cara a otro de sus potenciales objetivos financieros a medio plazo como es la cotización pública.

En paralelo, PLD Space avanza con la ronda de inversión Serie C, que le permitirá desarrollar el grueso de su programa MIURA 5 y su actividad comercial. La ronda tiene un tamaño de 150 millones de euros que irán dedicados a cubrir la fase de fabricación y lanzamiento de MIURA 5, así como el redimensionamiento de sus infraestructuras y del equipo para poder cumplir los hitos de valor marcados en su programa.

Sobre PLD Space

PLD Space es una compañía española del sector aeroespacial pionera y referente en Europa en el desarrollo de cohetes reutilizables, con un reconocido prestigio en el sector y un sólido proyecto que se materializa en sus vehículos de lanzamiento: el suborbital MIURA 1 y el orbital MIURA 5. Unos cohetes que situarán a España entre el reducido número de países con capacidad para enviar al espacio con éxito satélites de pequeño tamaño.

Con más de una década de historia, PLD Space proyecta lanzar su prototipo MIURA 1 durante la primera mitad de 2023 y abordar su primera misión real de transporte espacial con MIURA 5 a finales de 2024. La firma, con sede en Elche (Alicante) y con instalaciones técnicas en Teruel, Huelva y Guayana Francesa, ha logrado ya más de 60 millones de euros de inversión para impulsar su proyecto del sector espacial.

