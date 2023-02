The Startup CFO diversifica sus servicios para startups e inicia su expansión internacional Comunicae

miércoles, 22 de febrero de 2023, 17:54 h (CET) La compañía, que eleva su facturación a 1,8 M€ y crece un 85% en 2022, ha iniciado su expansión internacional con la apertura de una oficina en Berlín La empresa de servicios externalizados de gestión financiera para startups, The Startup CFO, cumple tres años. En este periodo, la compañía creada por emprendedores para apoyar a otros emprendedores en la optimización de su estrategia financiera y ayudarles en la búsqueda de financiación, ha contribuido al crecimiento de más de 160 proyectos con presencia en 20 países diferentes. Con el objetivo de crear para ellos una propuesta integral, ha diversificado sus servicios para cubrir todas las necesidades de una startup.

Hoy, cerca de la mitad del negocio de la compañía corresponde a su servicio de CFO (Chief Financial Officer, o Director Financiero) externo, que cubre las principales necesidades financieras de cualquier startup en el día a día, como el control de caja, proyecciones financieras, procesos internos o relación con inversores entre otras muchas. El resto se divide entre los servicios de Consultoría (asesoramiento estratégico), Financiación (apoyo en la búsqueda de fondos públicos), Gestoría (especializada en las necesidades contables, fiscales y laborales de una startup) y The Startup Academy (formación especializada en finanzas para startups).

En 2022, The Startup CFO facturó 1,8 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 85% respecto al ejercicio anterior. Durante este último año el equipo se ha duplicado (hoy está formado por 25 personas), ha captado más de un centenar de nuevos clientes en seis nuevos países y ha formado a través de su The Startup Academy a 240 alumnos. En cuanto a financiación, la compañía ha levantado para sus clientes 40 millones de euros en capital privado, 8,5 millones de euros de financiación pública y 3,5 millones de euros en financiación bancaria. Y como dato final, a finales de 2022 inició su expansión internacional con la apertura de su oficina en Berlín.

"Hemos vivido un crecimiento exponencial, tanto en volumen y negocio generado como en los servicios que ofrecemos. Estamos convencidos de nuestro potencial y de que nuestra trayectoria tiene mucho recorrido, y cuanto más avanzamos, mayor es el expertise que ofrecemos a nuestros clientes. Este año, nuestro gran reto es consolidar operaciones en Alemania, un mercado en el que ya habíamos entrado a través de varios clientes, pero era difícil seguir creciendo allí sin presencia física", explica Jaime Medina, CEO de The Startup CFO.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.