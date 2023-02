INTEGRA recibe el Premio Empresa Familiar de Aragón 2023 Comunicae

miércoles, 22 de febrero de 2023, 17:36 h (CET) Este galardón es el mayor distintivo a las empresas familiares de la Comunidad. Durante la gala, Integra anunció el lanzamiento de una nueva línea de consultoría y asesoramiento para la Empresa Familiar INTEGRA recibió ayer el Premio Empresa Familiar de Aragón 2023 durante una gala celebrada en el Auditorio de Zaragoza y en la que se destacó "la trayectoria de 37 años de la compañía, su diversificación, la generación de empleo de alto valor añadido y su compromiso con la responsabilidad social". Carlos Pascual, fundador de la empresa y actual Presidente, subrayó durante su intervención los valores que guían el trabajo de la empresa: "el espíritu de superación, el compromiso con la familia, el equipo y la sociedad, y la humildad".

Carlos Pascual quien recibió el premio acompañado de sus hijos y segunda generación en la empresa, Edgar y Adrián Pascual, quiso tener también unas palabras de reconocimiento tanto para "las 28.000 empresas familiares aragonesas que cada mañana levantan la persiana con coraje, optimismo y visión de futuro para sacar su negocio adelante", como con los emprendedores "os animo a continuar con perseverancia, tesón y esfuerzo, a mantener una mentalidad ganadora y a que nunca os arrepintáis de llevar adelante vuestros sueños".

Félix Gil, CEO de Integra, anunció que en los próximos meses se va a lanzar una nueva línea de consultoría estratégica de empresa familiar, sustentada sobre la propia experiencia de Integra en su trayectoria de gestión, profesionalización y transformación de la compañía. Para ello, la división de consultoría de Integra ha desarrollado una metodología propia para ayudar a las empresas familiares a ser más sostenibles, acompañándolas en la profesionalización del equipo y, en definitiva, contribuyendo a impulsar su crecimiento y creación de valor para la sociedad.

Portavet recibió, por su parte, el premio Empresa Familiar en la categoría de menos de 50 trabajadores. La compañía que se ubica en Binéfar (Huesca), cuenta con una trayectoria de 50 años y se dedica a la distribución de productos zoosanitarios y nutricionales.

Jorge Blanchard, Presidente de la Asociación de Empresas Familiares de Aragón (AEFA), fue el encargado de inaugurar la gala, y durante su intervención destacó que "detrás de cada empresa familiar de Aragón hay varias generaciones de esfuerzo, de pasión por el trabajo, de tesón para ser competitivos, de compromiso con la excelencia, pero, sobre todo, con el territorio, para ser motor social y generador de riqueza en nuestra tierra".

Ejemplo de este esfuerzo y pasión, participaron en la ceremonia Jesús Navarro Navarro y Jesús Navarro Alberola, CEO y Presidente y Director General, respectivamente, de Carmencita, la empresa familiar alicantina líder en el sector de las especias en España, quienes en una distendida charla confesaron que "el ingrediente para el éxito de 100 años de historia es el amor", a lo que añadieron que para permanecer y distinguirse en el mercado actual es fundamental crear una marca potente "si no eres una marca, serás solo una mercancía", destacó Jesús Navarro.

La Directora Gerente del IAF, Pilar Molinero, clausuró la gala tras la firma con Aefa de un manifiesto de impulso a la empresa familiar, un pacto que simboliza la colaboración público-privada y elcompromiso por la competitividad de las enseñas familiares de la Comunidad. "Esta jornada tiene por objetivo reconocer públicamente la labor de las empresas familiares de Aragón, que son el 88% del total de las empresas aragonesas y emplean al 70% de los trabajadores", afirmó Pilar Molinero.

Premio Empresa Familiar de Aragón

El premio Empresa Familiar de Aragón está impulsado por la Asociación de Empresa Familiar de Aragón (AEFA), el Instituto de Empresa Familiar y el Gobierno de Aragón a través del Instituto Aragonés de Fomento (IAF). En esta, su segunda edición después de la organizada en 2019, han participado un total de 39 empresas.

El objetivo que persigue es reconocer públicamente la labor de las 28.000 de empresas familiares aragonesas. Se estima, además, que generan unos 165.000 empleos directos.

Integra

Fundada en Calatayud en 1986, Integra es una compañía referente en servicios tecnológicos, estratégicos y de formación, con una vocación de consultora nacional e internacional en continua expansión, con más de 3.000 clientes.

Cuenta con más de 800 empleados y un volumen de negocio actual superior a los 60 millones de euros. Integra desarrolla una potente e innovadora propuesta de valor transversal diseñada para lograr el crecimiento y la mejora de la competitividad de sus clientes.

La compañía cuenta con un propósito que articula su visión alrededor del servicio al cliente aportándole valor para ayudarle en su crecimiento desde una actitud de cercanía y anticipación: "Escuchamos para crear progreso en nuestro mundo, integrando tecnología y conocimiento".

Hoy en día Integra es un Partner estratégico de grandes compañías del sector tecnológico como IBM, Microsoft, Salesforce, Sage, etc., quienes reconocen su labor e innovación con premios como el Premio Partner Pledge Sostenibilidad 2022 por Microsoft o el premio a mejor Partner en Data&AI otorgado por IBM.

Vídeos

Integra, ganadora del Premio Empresa Familiar 2023



NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas PLD Space alcanza los 60 millones de euros de inversión con accionistas institucionales y minoritarios Reciclajes MOA invierte las ayudas del Kit Digital en renovar su página web The Startup CFO diversifica sus servicios para startups e inicia su expansión internacional Riembau Peix i Marisc apuesta por el comercio electrónico gracias al Kit Digital Díaz Pools actualiza la página web con las ayudas del Kit Digital