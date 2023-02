Es posible instalar placas solares en casa sin realizar ninguna inversión inicial Emprendedores de Hoy

miércoles, 22 de febrero de 2023, 19:00 h (CET) Poder disfrutar de la energía del sol ya no es un lujo, sino que está al alcance de todas las familias, gracias a los distintos programas de ayudas existentes y a las modalidades de financiación.

Cuando se valora la decisión de realizar una instalación de autoconsumo fotovoltaico en la vivienda, la primera duda que surge es cuánto cuesta y sobre todo, qué ahorro va a generar. Hoy en día, gracias a los distintos planes de ayudas y ventajas fiscales existentes, se puede dar el paso a generar energía 100 % propia y sostenible, cómodamente y sin inversión inicial.

Un hogar que instala placas solares en su tejado ahorra una media de un 65 % en su factura de la luz cada mes. Este ahorro puede llegar en algunos casos al 100 %, pagando una factura de 0 €. Y esto es posible como en el caso de compañías energéticas como Lidera Energía, que ofrece a sus clientes la posibilidad de contratar su hucha solar, un monedero virtual en el que se guarda el importe en euros de los excedentes que las placas solares generan y no se consume. De esta manera, se puede ahorrar en la factura de la luz, usando este dinero sin ningún tipo de limitación en el tiempo e, incluso, pudiendo compensarlo en una segunda vivienda.

Programas de ayudas y financiación para instalar placas solares Hoy en día, existen múltiples ayudas enfocadas en reducir el coste total de la inversión para instalar placas solares. La Unión Europea ha aprobado los fondos llamados Next Generation EU. Unas ayudas sin precedentes de 660 millones destinados a impulsar las energías renovables y reducir las emisiones de CO₂. Gracias a estas ayudas, cada particular puede subvencionar hasta el 45 % del coste de la instalación.

Además, gracias a los programas de financiación se puede dar el salto a la energía solar de forma mucho más accesible. En Lidera Energía brindan la oportunidad a sus clientes de instalar sus placas solares sin hacer un desembolso inicial, pagando mes a mes una cuota asequible y pudiendo aplazar el primer pago hasta en tres meses. Además, pueden financiar hasta en 10 años la instalación de autoconsumo.

“Apostar por el autoconsumo solar en tu domicilio te permite estar menos expuesto a las fluctuaciones del precio del mercado energético y buscar en la medida de lo posible la independencia energética”, afirma José María Galdón, Director General de Lidera Energía en España. “Este tipo de energía es la más barata. No es solo que las familias estén más sensibilizadas con el cambio climático y la sostenibilidad, sino que ante la subida de precios generalizada que vivimos, queremos llegar a fin de mes, y el autoconsumo solar nos ayuda a ahorrar en la factura de electricidad”.

Sobre Lidera Energía Lidera Energía, compañía perteneciente a Greening Group que está presente en seis países y cuya sede central se ubica en Granada, es una comercializadora de energía especializada en el desarrollo de instalaciones fotovoltaicas en viviendas unifamiliares y comunidades energéticas.

Este grupo empresarial que ya tiene más de once años de trayectoria en el sector de las energías renovables, cuenta con sedes en España, Italia, Alemania, EEUU, México y Marruecos; y un equipo de más de 400 profesionales. Crecimiento y desarrollo que en 2022 se materializará con una facturación prevista superior a 50 millones de euros a través del impulso de las energías renovables, ayudando a miles de familias a dar el salto a la energía solar.

