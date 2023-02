IA, ciberseguridad y superapps: El Informe de Tendencias de Insight destaca los temas TI clave para 2023 Comunicae

miércoles, 22 de febrero de 2023, 16:53 h (CET) A modo de guía para las empresas y los responsables de la toma de decisiones en materia de TI, el Informe de Tendencias de Insight, presenta cinco temas clave a tener en cuenta en 2023 Insight Enterprises (NASDAQ:NSIT), un integrador de soluciones de la lista Fortune 500, que ayuda a las organizaciones a acelerar su viaje digital, ha publicado hoy su Informe de Tendencias, que describe cinco aspectos tecnológicos que los expertos de Insight predicen que afectarán a la estrategia empresarial en 2023. El informe destaca la simplificación, la ciberseguridad, la evolución del personal, la automatización, la IA, y las superaplicaciones como tendencias que serán clave para los responsables de la toma de decisiones empresariales y de TI en 2023.

Automatización e IA

La reciente proliferación de grandes lenguajes basados en IA está cambiando la forma de buscar en Internet. La automatización de la IA es una tendencia clave resaltada por los expertos de Insight, que analizan el impacto que ésta podría tener en la vida cotidiana y en las empresas. Más allá de esto, los expertos analizan el potencial de la automatización para mejorar la experiencia del usuario y cómo las empresas pueden equilibrar la automatización y la capacidad humana. Existe una nueva era de interpretación de datos mediante el uso de una automatización innovadora. Insight, analiza cómo evolucionará el almacenaje de datos moderno en 2023 para acabar con los silos de datos, y destaca la automatización de los datos y almacenes como áreas clave de crecimiento para 2023.

Ciberseguridad

Las complejidades de ciberseguridad es otra tendencia resaltada para 2023. Al mirar hacia las futuras amenazas a las que se enfrentan las empresas, los expertos de Insight analizan el auge de las API de zombis, la seguridad de la cadena de suministro, el ransomware como servicio y cómo las organizaciones deben y pueden prepararse para estas amenazas en crecimiento.

Superapps

Según los expertos de Insight, las Superapps son una importante tendencia tecnológica a tener en cuenta en 2023, ya que mejoran la colaboración e introducen eficiencias para mejorar el rendimiento empresarial. Aunque las Superapps no son un concepto nuevo, el informe detalla cómo la llegada de nuevas tecnologías como el metaverso tienen el potencial de cambiar el aspecto que podrían tener las Superapps en el futuro.

Simplificación

Insight predice que la simplificación será una tendencia tecnológica clave en 2023, y destaca la importancia de que las empresas trabajen en grupos funcionales para recuperar la claridad sobre el inventario y los costes. El informe, que se centra específicamente en las compras de TI, la dotación de recursos, el intercambio de datos, la creación de redes y la ciberseguridad, analiza cómo los enfoques colaborativos en estas áreas y en todos los servicios pueden mejorar la toma de decisiones, la gobernanza y la agilidad.

Evolución del personal

Esta tendencia analiza la importancia de la digitalización y la inversión en tecnología para atraer y retener talento. Desde el uso de dispositivos personales en el trabajo (BYOD) hasta la redefinición del espacio de oficinas, los expertos de Insight examinan la nueva forma en que los líderes empresariales deben ver sus espacios de oficina para atraer talento y seguir siendo competitivos.

El Informe de Tendencias pretende aprovechar el papel de Insight como integrador de soluciones líder en el sector de TI, para ofrecer orientación tanto a los responsables de TI como a los líderes empresariales

Adrian Gregory, presidente de Insight EMEA, afirma que: "El comienzo de esta década ha planteado a las organizaciones retos nunca vistos, lo que ha provocado cambios en las estructuras y procesos organizativos, suponiendo un paso hacia la digitalización. Las empresas se enfrentan a una mayor inflación, al alza de los costes energéticos, a incidencias de la cadena de suministro mundial y a la necesidad de gestionar presupuestos cada vez más ajustados. En 2023, la tecnología seguirá siendo una herramienta importante en la toma de decisiones organizativas para, en última instancia, progresar, innovar y ofrecer mejores resultados a los clientes".

Como integrador de soluciones líder, Insight puede ayudar a asesorar, guiar y conducir a las empresas a través de las crecientes complejidades que han surgido durante esta revolución digital de los últimos años, para garantizar que los procesos se simplifican, los datos se utilizan de forma más inteligente y se evitan las amenazas. El informe de Tendencias de TI ofrece una orientación detallada sobre las tecnologías que serán clave en la estrategia empresarial en 2023 y más allá, para apoyar a las organizaciones en su viaje hacia la transformación digital.

Es posible descargar y leer el Informe de Tendencias de Insight en el siguiente enlace: https://es.insight.com/tr-gateway.

Acerca de Insight

Insight Enterprises, Inc. es un integrador de soluciones de la lista Fortune 500 con 13.000 empleados en todo el mundo que ayudan a organizaciones de todo tipo a acelerar su viaje digital, modernizando sus negocios y maximizando el valor de su tecnología. Hacen posible una transformación segura de principio a fin y satisfacen las necesidades de sus clientes a través de una completa cartera completa de soluciones, asociaciones de gran alcance y más de 33 años de amplia experiencia en TI. Calificada como uno de los mejores empleadores del mundo por Forbes y certificada como Great Place to Work®, extienden sus soluciones y servicios a escala global, con expertos locales y una experiencia de comercio electrónico de primera clase, haciendo realidad las ambiciones digitales de sus clientes en cada ocasión. Es posible descubrir más en es.insight.com. NSIT-M

