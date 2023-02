Los beneficios de contar con una centralita de teléfono para las empresas Emprendedores de Hoy

miércoles, 22 de febrero de 2023, 18:00 h (CET) Mejorar las comunicaciones dentro de una empresa y con los clientes, es posible si se contrata una centralita de teléfono.

Esta permite gestionar las llamadas de una empresa, sean entrantes o salientes, entre muchas otras características más específicas. Estos hardwares y softwares conectan todos los teléfonos que hay en la empresa con los distintos usuarios. Dentro de este ámbito, uno los proveedores españoles especializados en ofrecer soluciones de telecomunicaciones para empresas es Premium Numbers. Con el servicio que ofrece, el cliente solo tendrá que facilitar algunas características necesarias y el resto va por cuenta de Premium Numbers.

Los beneficios de tener una centralita de teléfono Cuando los clientes de una empresa o los compradores de un producto desean comunicarse con la compañía, pueden hacerlo por chat, por correo electrónico o por teléfono. Sin embargo, puede ser algo incómodo cuando el teléfono de la oficina deriva la llamada al móvil laboral un domingo al mediodía.

Aunque una de las funciones de la centralita es configurar las extensiones para derivar las llamadas a teléfonos móviles que se encuentren en cualquier parte del mundo, este servicio de Premium Numbers permite configurar los horarios en los que se pueden comunicar con un determinado número o crear buzones de voz cuyo contenido se enviará en formato texto vía correo electrónico. De esta forma, el empleado recibirá el mensaje justo al volver a la oficina y no durante su descanso de fin de semana.

Los directivos de la empresa encargados de las comunicaciones podrán ver resúmenes detallados de las llamadas que entran y salen de sus teléfonos, su extensión y sobre eso generar informes para exportarlos en formato de planilla de cálculos. Gracias a su diseño altamente intuitivo, la centralita virtual de Premium Numbers puede ser usada por cualquier usuario sin necesidad de disponer de conocimientos técnicos.

Premium Numbers gestiona todo el camino hasta obtener la centralita de teléfono La empresa, con sede en Madrid, Valencia, Asturias, Málaga, Murcia y Barcelona, ofrece una prueba de la centralita durante 15 días, sin coste alguno. Un punto a tener en cuenta es que no hay compromiso de permanencia, ya que el cliente podrá decidir no continuar con el servicio cuando lo desee.

Muchas empresas españolas conocen la importancia de contar con una centralita como la de Premium Numbers. Al mejorar la atención al cliente, cada vez más negocios deciden implementar este tipo de sistemas para disponer de un mejor servicio.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.