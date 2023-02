El libro de videomarketing 'Grabar es para siempre' ya va por su segunda edición Emprendedores de Hoy

miércoles, 22 de febrero de 2023, 18:00 h (CET) Tras convertirse en un éxito en ventas en plataformas como Amazon el pasado 2022, Grabar es para siempre, el libro del talaverano, afincado en Madrid, Fernando Beat del Río, llega a su segunda edición.

En esta publicación, el fundador de la compañía FBR Fotografía y Vídeo comparte con los lectores estrategias de videomarketing muy efectivas, que ayudan a alcanzar un mayor número de visualizaciones y ventas gracias a los vídeos.

El videomarketing, una tendencia en auge En la actualidad, el material audiovisual supone más de un 80 % de todo el contenido que se consume en la red, por lo que se estima que 9 de cada 10 usuarios ven los vídeos de las marcas a las que siguen, y más de la mitad de estos terminan por adquirir los productos o servicios que comercializan.

El éxito detrás de este formato se debe a que es un medio diferente, dinámico y atractivo que capta fácilmente la atención del espectador. A diferencia del texto, el vídeo es fácil de consumir, ya que no requiere de mucho esfuerzo, simplemente hay que reproducirlo y verlo.

Debido a estos beneficios, el videomarketing se ha convertido en una herramienta fundamental en cualquier estrategia de marketing. No obstante, crear un material de calidad puede ser una tarea compleja para algunas personas, sobre todo si no tienen conocimientos en el tema o les preocupa ponerse frente a una cámara.

Una nueva manera de aprender técnicas de videomarketing Rompiendo los mitos relacionados con el mundo de los vídeos, el fotógrafo y videógrafo profesional Fernando Beat del Río ha anunciado el lanzamiento de una nueva edición de su libro Grabar es para siempre. Este está dirigido a quienes desean utilizar este formato de manera profesional, aprendiendo a dominar las técnicas necesarias para crear vídeos que capten la atención de los usuarios e, incluso, se viralicen.

Mediante una narrativa anecdótica, que huye de los tecnicismos, el autor comparte sus experiencias, problemas prácticos y casos reales en el sector audiovisual. Además, recopila novedosas técnicas de producción y montaje, para que las personas y las marcas puedan grabar sus propios vídeos de forma fácil y práctica. De este modo, Fernando Beat del Río destaca que no se trata de un manual de uso, sino de un libro con "trucos y píldoras".

Con esta segunda edición, el fundador de FBR Fotografía y Vídeo espera seguir aportando recursos para que cualquier persona pueda hacer uso de las técnicas de videomarketing, ya sea para usarlas en su negocio o en su marca personal. Grabar es para siempre puede encontrarse tanto en la página web del fotógrafo y videógrafo como en Amazon.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.