Mediante los cursos impartidos por Mezclaka Studios es posible crear mezclas musicales propias que atraigan a más personas

miércoles, 22 de febrero de 2023, 17:00 h (CET) En el segundo trimestre de 2022, Spotify atrajo 188 millones de usuarios premium y 433 millones de usuarios activos mensuales.

Esto representa un mercado atractivo para todas las personas que se dedican a la industria musical. Entre los beneficiados se encuentran cantantes, compositores, productoras, músicos y DJs. Estos últimos pueden publicar sus mezclas y conseguir más oyentes. Sin embargo, ante la abundante competencia, el éxito depende de la originalidad que tenga el mashup. A través de los cursos impartidos por Mezclaka Studios es posible crear un estilo propio que atraiga a más personas.

¿Cuál es la importancia de crear mezclas musicales propias? Para que un DJ pueda conseguir más reconocimiento es esencial crear un estilo propio. En este sentido, las plataformas como Spotify y YouTube pueden ayudar a difundir el contenido. Sin embargo, si a la audiencia no le agrada e interactúa con esa música, el algoritmo no muestra el material a otras personas y el tema queda en el olvido. Por esto, la elección del estilo debe ser analizada a profundidad, para que sea algo del agrado del músico y esté dirigido a un público.

Una forma de darse a conocer como DJ es crear música propia o mezclas diferentes. Esta última puede parecer una opción sencilla, ya que se hace usando canciones que ya existen. No obstante, el trabajo consiste en mezclar esos temas musicales de manera que puedan tener un toque único. Para lograrlo, es necesario reconocer las tonalidades y así hacer transiciones que sean atractivas al oído. El uso de efectos y programas también permite crear sonidos únicos que puedan disfrutarse en cualquier momento.

Cómo es el curso intensivo en creación de mashups A través de un curso intensivo de creación de mashups como el ofrecido por Mezclakas Studios es posible aprender todo lo necesario para crear mezclas musicales desde cero. Esta oportunidad resulta ideal para aquellas personas que tienen poca o nula experiencia en la creación musical. Por lo tanto, uno de los primeros pasos es aprender a utilizar un programa especial como FL Studio. Para sacar el mayor provecho a dicha herramienta, en las clases del curso los estudiantes aprenden sobre los diferentes tipos de tonalidades y cómo combinarlas. Asimismo, cada estudiante contará con 10 GB de acapellas e instrumentales con el fin de practicar en casa lo aprendido en cada lección. Otros materiales proporcionados por el curso son plugins, PDFs, samples, entre otros.

El curso de Mezclaka Studios cuenta con cuatro módulos y diez lecciones. Además, es posible recibir una clase final para resolver cualquier inquietud. Al completar todos los módulos y tareas, cada estudiante recibirá un certificado.

El conocimiento y el profesionalismo son claves para tener éxito como DJ y como productor musical. Esto también permite mejorar la posición en redes sociales y plataformas digitales.

