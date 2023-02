Totgolf, la compañía española premiada por su excelencia Emprendedores de Hoy

miércoles, 22 de febrero de 2023, 16:00 h (CET) La figura del clubmaker puede ser desconocida para algunos, pero de hecho se trata de una de las más importantes en el mundo del golf. Estos profesionales son los encargados, fundamentalmente, de la construcción, reparación, montaje, conservación y/o modificación de los palos de golf.

Pero, además, se encargan de ofrecer asesoramiento especializado a los jugadores para que estos mejoren rendimiento en el campo.

En España, la firma Totgolf se ha convertido en una de las principales empresas de clubmakers de Europa. Tan es así que está certificada como una de las organizaciones de clubmakers más importantes del mundo y ha sido galardonada en diferentes ocasiones con importantes premios.

Premios otorgados a Totgolf como clubmaker Totogalf es un centro de fitting y taller profesional de clubmakers expertos, quienes se dedican a la construcción, modificación y reparación de palos de golf tanto para profesionales como para amateurs de España y de diferentes partes del mundo. A lo largo de su trayectoria ha destacado por la calidad y la excelencia de su trabajo, lo que le ha valido ser galardonada en diferentes ocasiones por ello. Una prueba de esto es que, recientemente, la empresa ha sido premiada por segundo año consecutivo en los Prestige Awards 2022/23, estableciéndose como ganador indiscutible del Golf Equipment Manufacturers of the Year.

Los premios Prestige Awards llevados a cabo en el Reino Unido, se realizan cada año con el fin de reconocer a las pequeñas y medianas empresas que a lo largo de 12 meses han demostrado que son las mejores de su sector. Haber obtenido este importante reconocimiento por segundo año consecutivo, es una muestra más de la calidad y el compromiso con el que el equipo de Totgolf realiza su trabajo.

Taller profesional de clubmakers expertos Además de ser una firma premiada, Totgolf también destaca en el mercado por estar fundada y dirigida por David Canet Busquets, uno de los cuatro clubmakers y clubfitters europeos certificados por International Clubmakers Guild (ICG). Esta es reconocida en el mundo por ser una prestigiosa organización independiente y no comercial con sede en los Estados Unidos. Todo esto certifica que se trata de una empresa que garantiza un alto nivel de conocimientos y de práctica artesanal, así como el respeto al jugador y al código ético profesional. Esta es la razón por la que hoy en día es todo un referente internacional en la fabricación de palos de golf a medida.

Para conocer más sobre esta empresa de clubmakers y lo que hacen, la firma tiene disponible un sitio web en el que se encuentra toda esta información. A través de ella, también se pueden contratar sus servicios, aclarar dudas o contactar con sus profesionales.

