¿Cómo de importante es la consciencia para poder gestionar el tiempo?, por Eres Productividad

miércoles, 22 de febrero de 2023, 14:00 h (CET) Tras más de 20 años de experiencia en empresas multinacionales como administrativa, Eva Hualda ha adoptado un nuevo rumbo en su carrera y se ha convertido en coach de productividad y fundadora de Eres Productividad.

La pandemia le permitió darse cuenta de la importancia de desarrollar su bienestar y reducir el estrés, lo cual le motivó a profundizar en el desarrollo personal y a convertirse en un entrenador con un enfoque en el autocuidado y la conexión con la naturaleza. De esta manera, Hualda acompaña a sus clientes a desarrollarse personalmente, brindándoles asistencia en la conciencia de sus acciones, con el fin de mejorar su organización, gestión del tiempo y reducción del estrés.

Para los interesados en mejorar su gestión del tiempo y alcanzar un estado de bienestar, el Método TIME es una excelente opción.

El Método TIME: del conocimiento a la gestión eficiente del tiempo La coach de productividad Eva Hualda ha presentado recientemente un programa innovador para mejorar el bienestar de las personas. El Método TIME se basa en cuatro pilares clave: transformación, inversión, mejora y equilibrio. Este método se enfoca en mejorar la relación de las personas con el tiempo para reducir el estrés y disfrutar más de la vida.

En este proceso, el coach brinda su asistencia para guiar a las personas en su transformación, abordando la productividad desde el aspecto interno y mental. Además, el plan está dirigido principalmente a mujeres de entre 35 y 55 años que no dejan tiempo para el autocuidado, que sienten que les faltan horas en el día y que se sienten estresadas o ansiosas o que, simplemente, quieren cuidar su salud mental.

Además, el Método TIME también está disponible para empresas que quieran mejorar la salud mental y la gestión del tiempo de sus trabajadores. Asimismo, las sesiones son online, a través de plataformas como Zoom, Meet, WhatsApp y otras y no es necesario descargar ninguna aplicación.

Este método está dirigido principalmente a mujeres entre 35-55 años. Sin embargo, también ofrece servicios a hombres y empresas dedicados a mejorar la salud mental de sus trabajadores. Además, Hualda ofrece una sesión de valoración gratuita de 30 minutos y sesiones individuales de coaching de 30 minutos presenciales o en línea. También hay bonos disponibles de 5 y 10 sesiones y ofrece una combinación de coaching y senderismo.

Asimismo, si por alguna razón el método no es adecuado para un cliente, el coach ofrece el reembolso de la última sesión pagada en caso de sesiones individuales o de las sesiones pendientes en el caso de los bonos.

En conclusión, Eva Hualda destaca la importancia de la honestidad y solo trabaja con personas realmente comprometidas con el cambio.

