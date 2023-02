Encontrar inspiración para conectar con la naturaleza, con la marca de ropa sostenible Back to the Roots

Back to the Roots, la firma de ropa sostenible, ofrece inspiración para conectar con la naturaleza. Una gran parte de la contaminación mundial es responsabilidad de la producción de prendas. Por eso, esta marca implementa un proceso de fabricación responsable al confeccionar, producir y distribuir su ropa.

Desde el enfoque general hasta las donaciones que se realizan con la compra de cada producto, Back to the Roots ofrece una alternativa para reencontrarse con la naturaleza, en todos los sentidos.

Back to the Roots: la marca de ropa sostenible que inspira a conectar con la naturaleza En cifras oficiales de la ONU, el 20 % del desperdicio total de agua a nivel mundial proviene de la industria de la moda. El 8 % de los gases de efecto invernadero son responsabilidad de la misma producción.

Con estos datos alarmantes, han surgido nuevas marcas cuyo fin es desarrollar prendas bajo un proceso responsable que generen un impacto positivo en el ambiente. Back to the Roots es una marca de ropa sostenible que inspira a sus consumidores a conectarse con las raíces de la naturaleza y protegerla en cuestión de consumo.

En palabras de Gonzalo Barrio Mata, creador de Back to The Roots, la marca inspira por medio del ejemplo. Si bien, su proceso de fabricación es completamente responsable, también muestra una forma de vida más sencilla en primera persona. Actualmente, Gonzalo está construyendo una cabaña en las montañas del Pirineo, donde va a vivir sin corriente eléctrica, para así, entrar en contacto directo con el medio natural.

Elaboración de ropa sostenible La ropa es parte importante de la identidad de cada persona, e incluso es una necesidad práctica en diferentes estaciones y ocasiones. Es por esta razón que Back to the Roots desarrolló prendas funcionales que se adaptan a un estilo básico y que siempre se deben tener en el armario.

Entre sus productos principales destacan las sudaderas, camisetas y complementos como gorros, gorras y calcetines.

Otra acción que llama mucho la atención de los consumidores de la marca, es el proyecto +2 for the planet. Esta iniciativa genera un impacto por medio de la reforestación, por cada prenda comprada, donan 1,77 € para plantar dos árboles en el Amazonas. Para ello, trabajan de la mano de la ONG de reforestación One Tree Planted.

Con el daño que ha generado la industria de la moda, reducir la huella contaminante no es suficiente para brindar una solución funcional. Es por ello que Back to the Roots ha incorporado acciones que impulsan a la reconexión con la naturaleza y el consumo responsable.