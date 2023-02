Redegal entra en la fase de últimos tickets de la ronda de inversión con el foco puesto en su interés en el BME Growth Comunicae

miércoles, 22 de febrero de 2023, 10:32 h (CET) La ampliación de capital, que consiguió en tan sólo 48h el 50% del objetivo, ya ha captado más del 90% y entra en fase de últimos tickets disponibles. El objetivo de la Ronda es de 2 millones de euros y está destinada a fortalecer el músculo financiero de la compañía de cara a su interés de comenzar a cotizar en 2023. En el primer semestre de 2022, Redegal presentó un avance de su facturación de más de 4 millones de euros, un 22% más que en el mismo periodo de 2021 Redegal está a punto de concluir su Ronda de Inversión abierta en SEGO Venture. La oportunidad generó en su salida un gran interés entre la comunidad inversora consiguiendo alcanzar el 50% del objetivo en tan sólo 48h.

Unas semanas más tarde, la Ronda ya supera el 90%, entrando así en la fase de últimos tickets disponibles. Para los inversores que no quieran perderse esta gran oportunidad que tiene el interés puesto en salir a cotizar a BME Growth. La oportunidad continúa abierta, aunque por poco tiempo.

Redegal es una empresa con más de 18 años de experiencia en el sector de la tecnología de la información, el marketing digital y las soluciones propias que les hacen totalmente únicos.

Precisamente este punto es donde se está centrando la compañía, desarrollando productos exclusivos y diferenciadores que ofrecen a sus clientes y aportarles así un valor añadido que no encontrarán en la competencia.

Este es uno de los puntos fuertes de Redegal para tener más de 200 clientes nacionales e internacionales, compañías tan diversas como Abanca, Armani Exchange, Banco Azteca, Nutrisa, Primor, Pescanova o Under Armour, entre otros.

Uno de los productos estrella que ha desarrollado Redegal es Binnacle Data, una solución data driven que recoge en una sola plataforma más de 12 fuentes de datos integradas y que ya se está implementando en clientes de alimentación, banca y retail permitiendo optimizar las campañas hasta en un 30% y mejorando la tasa de conversión hasta en un 25%.

En el primer semestre de 2022, Redegal presentó un avance de su facturación de más de 4 millones de euros, un 22% más que en el mismo periodo de 2021. La compañía está formada por un equipo multidisciplinar de más de 160 personas y cuenta con más de 200 clientes nacionales e internacionales, algunos de ellos presentes en las principales bolsas del mundo.

Jorge Vázquez, CEO de Redegal, ha declarado que "estamos muy contentos de haber superado el 90% de nuestra ronda de inversión en un momento clave para la compañía. Este hito demuestra el potencial de nuestra empresa y la confianza que los inversores tienen en nuestro proyecto de expansión y crecimiento. Esta ampliación de capital nos permitirá seguir impulsando a nuestra compañía en el mercado nacional e internacional, y aportará valor a nuestra compañía, especialmente de cara al interés que tenemos en cotizar en el BME Growth".

