PANGEA crece un 60% con respecto a 2019

miércoles, 22 de febrero de 2023, 10:36 h (CET) La agencia de viajes cierra 2022 con cerca de EUR 50M de ventas, EUR 1,5M de EBITDA positivo y más de 20.000 viajeros. En 2023 planea superar los EUR 70M de ventas e impulsar su expansión nacional e internacional a partir de 2024 El año del turismo. Así han considerado muchos el 2023. Y es que ha arrancado con muy buenas perspectivas para el sector turístico y todo apunta a que será el año del impulso definitivo para la recuperación del sector. Así, la agencia de viajes PANGEA The Travel Store está logrando cifras récord de ventas y rentabilidad, logrando ya en 2022 un crecimiento del 60% con respecto a 2019.

De hecho, cierra el año con cerca de EUR 50M de ventas y EUR 1,5M de EBITDA positivo y planea superar los EUR 70M de ventas en 2023. Así, PANGEA se consolida como una de las agencias de viajes de mayor crecimiento en España. En el último año, 20.000 viajeros confiaron en la agencia para la contratación de sus viajes.

"2022 ha sido el año de la recuperación. 2023 será el año de la consolidación de la propuesta de valor y el desarrollo de la plataforma tecnológica de la compañía. Y en 2024 retomaremos la senda de la expansión llevando nuestro modelo de negocio a otras ciudades de España y a otros países del resto del mundo", asegura David Hernández, fundador y CEO de PANGEA The Travel Store.

En cuanto a las claves del crecimiento, la compañía alude a tres aspectos fundamentales.

En primer lugar, la satisfacción del cliente. "Nuestra obsesión siempre ha sido el cuidado de las personas, tanto clientes como empleados", destaca David Hernández. "Este 2022 hemos logrado índices de satisfacción, tasas de fidelización y ratios de conversión nunca antes vistos", añade.

En segundo lugar, la tecnología. "Nuestra propuesta de valor viene acompañada de una plataforma tecnológica única en el mundo, que permitirá la digitalización y la mejora de la eficiencia y de la propuesta de valor de todo el sector", señala Daniel Puertas, director general de la agencia.

En tercer y último lugar, el desarrollo de producto propio a la medida del cliente. "Hemos logrado que nuestros clientes perciban el valor del asesoramiento personalizado. En PANGEA siempre te atiende un asesor/a experto/a en el destino que buscas y en tu perfil de cliente", explica Daniel Puertas.

Por otro lado, la empresa también ha apostado fuerte por la captación de talento. A lo largo de 2022 se incorporaron al equipo más de 80 personas. Y esperan seguir reforzando la plantilla a lo largo de 2023.

Por último, en referencia a otras líneas de negocio de la compañía como MICE, DMC o eCommerce, PANGEA ha duplicado su negocio con respecto a 2019, reflejo de la mejora de la situación en la que se encuentran los viajes de empresa, el turismo receptivo y el comercio online.

Sobre PANGEA The Travel Store

PANGEA The Travel Store comenzó en 2014 siendo una startup y en 2023 ya se ha consolidado como una de las principales empresas del sector turístico nacional. Un caso de éxito de emprendimiento español que ha revolucionado el sector de los viajes a través de un concepto 100% omnicanal.

Cuenta con cuatro Travel Stores en Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, espacios de inspiración viajera con más de 80 asesores expertos en cada destino que diseñan a medida el viaje soñado por sus viajeros, recomendando solo aquellas experiencias que conocen de primera mano y acompañándolos antes, durante y después de su viaje. Todo ello con la mejor relación calidad-precio del mercado, con el objetivo de ayudar a transformar y democratizar el sector.

La compañía cuenta además con otras potentes líneas de negocio como viajes de incentivo, corporativos, receptivo, eventos, etc.

