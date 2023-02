Flyers, catálogos y tarjetas... todo lo necesario para una empresa de la mano de INKPUT Emprendedores de Hoy

miércoles, 22 de febrero de 2023, 12:00 h (CET) Actualmente, muchas empresas están buscando imprentas en Madrid.

Y es que, a pesar de los avances tecnológicos, estas necesitan estar dotadas de materiales como carpetas, blocs de notas y talonarios, entre otras cosas, para poder desempeñar algunas labores del día a día. Además de eso, son muchos los recursos físicos que siguen utilizando las empresas para darse a conocer, para mostrar sus productos o servicios y para llamar la atención de los potenciales clientes, entre ellos flyers, catálogos y tarjetas. En ese sentido, hay que saber que uno de los lugares a los que se puede acudir en la ciudad capital es INKPUT, una imprenta ubicada en la Calle Mateo García.

Una de las imprentas en Madrid: INKPUT INKPUT es una de las imprentas en Madrid a la que acuden las empresas que necesitan material gráfico. En este lugar, ofrecen un servicio completo para equipar a los negocios. La impresión que llevan a cabo en offset, la cual es de gran calidad y tiene un coste accesible tanto en pequeñas como en grandes tiradas.

Son muchas las impresiones que realizan. Una de las más solicitadas es la de los flyers, que son un potente elemento para impulsar el marketing y la publicidad de una marca. También imprimen dípticos y trípticos, tarjetas de visita y carteles de todo tipo, los cuales son los mejores aliados para tener un gran impacto visual.

Asimismo, realizan impresión de pegatinas adaptándose a todo tipo de necesidades y requerimientos. La clientela puede elegir el tamaño, la forma y el acabado de su preferencia.

Por otro lado, cabe acotar que la imprenta comercializa material de oficina que no puede faltar, como carpetas, bolígrafos, sobres, libretas, etc. Asimismo, los productos en cuestión pueden ser utilizados como regalos de empresas para los clientes, los proveedores y los trabajadores.

Los interesados en hacer una impresión pueden solicitar un presupuesto totalmente gratis. Con este fin, deben acceder a la plataforma de la imprenta y rellenar un formulario en el que se debe colocar el tipo de documento que se quiere imprimir, el número de tintas, el formato, el tipo de papel y gramaje, el número de tiradas y el acabado.

La importancia de optar por una imprenta de calidad Los negocios que se encuentran en la búsqueda de una imprenta deben indagar bien y cerciorarse de que el lugar que elijan trabaje de forma impecable. La razón es que la calidad de la impresión de los flyers, tarjetas, folletos, etc. es un reflejo del servicio que determinada empresa ofrece.

Una buena impresión también demuestra el valor que las marcas le dan a su clientela. Además, las organizaciones que cuidan cada detalle reflejan profesionalismo por sobre todas las cosas.

