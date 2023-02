M&M Asesoría y Gestión brinda su servicio de asesoramiento económico financiero para el emprendimiento en Canarias Emprendedores de Hoy

miércoles, 22 de febrero de 2023, 11:00 h (CET) Canarias no solo se ha convertido en uno de los principales destinos turísticos del mundo, sino también en un lugar propicio para desarrollar diversas actividades económicas.

La población de las islas ha crecido un 30 % en lo que va del siglo y los indicadores de su actividad económica han registrado un incremento notable durante el 2022. Ahora bien, muchas de las nuevas empresas y entidades que han aparecido, sobre todo en el sector del turismo, no cuentan con los medios para obtener información que les permita a gestionar sus negocios de manera eficaz. Como solución a ello, M&M Asesoría y Gestión brinda su servicio de asesoramiento económico para el emprendimiento en Canarias.

La filosofía para que los emprendimientos crezcan M&M Asesoría y Gestión es una empresa que se dedica a la prestación de servicios integrales de asesoramiento económico y en gestiones necesarias para el desarrollo correcto de las actividades de pequeñas y medianas empresas y de los emprendedores en Canarias. Se trata de un despacho cuya filosofía se basa en una relación de confianza plena con sus clientes y que incorpora la experiencia y los conocimientos sobre las nuevas tecnologías para lograr la máxima eficiencia. Además, el equipo de M&M Asesoría y Gestión tiene la convicción que el factor humano es el elemento fundamental de cualquier negocio, por lo que la estructura de sus servicios se centra en este aspecto.

M&M Asesoría y Gestión y sus servicios en Canarias Los servicios integrales de asesoramiento de M&M Asesoría y Gestión abarcan las áreas de administración, fiscalidad, contabilidad, laboral y jurídica – mercantil. No se trata de una asesoría convencional, sino que el equipo de la compañía se sale de la formalidad a fin de mejorar el negocio de los emprendedores. Por lo tanto, sus servicios son personalizados y cuentan con protocolos específicos para cada actividad. A su vez, M&M Asesoría y Gestión se enfoca en aquellas empresas y emprendimientos que desean crecer con la seguridad y la tranquilidad de que cumplen con la normativa vigente. En este sentido, la consultoría los ayuda a cumplir sus objetivos sin perder de vista el marco legal.

Por otro lado, M&M Asesoría y Gestión tiene implementada la Ley Orgánica de Protección de Datos para garantizar la seguridad de sus clientes, y actualiza de forma periódica las últimas novedades en material fiscal, laboral y mercantil a través de su newsletter. Además, la empresa está afiliada a las principales asociaciones nacionales de asesores.

