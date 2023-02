The Home Hunter es una agencia inmobiliaria con alta presencia en redes sociales Emprendedores de Hoy

miércoles, 22 de febrero de 2023, 11:00 h (CET) El uso de las plataformas y tecnologías digitales, en la actualidad, representa una importante alternativa de negocio en diversos sectores. Uno de ellos es el ámbito inmobiliario, en el que estos recursos han servido a las agencias para mejorar sus servicios inmobiliarios.

Un destacado ejemplo de esto es The Home Hunter. Este emprendimiento arrancó mostrando propiedades en redes sociales y avanzó hasta convertirse, con el paso del tiempo, en una consolidada agencia inmobiliaria y plataforma proptech, que goza de un importante reconocimiento en este sector, especialmente en el ámbito digital.

Modernizar el sector inmobiliario Con oficinas en Barcelona y Madrid, The Home Hunter es una agencia real estate de nueva generación, desarrollada por un equipo multidisciplinar de jóvenes emprendedores. Su propia experiencia en el mercado inmobiliario los llevó a notar varios problemas en este sector, como lo despacio que avanzan los procesos, lo difícil que resulta cumplir los objetivos y, en general, la visión anticuada de algunos agentes en este ámbito. Esto los inspiró a proponer una renovación en este tipo de servicios, mediante un enfoque que combina el uso de plataformas digitales con una atención cercana y personalizada hacia los clientes.

Bajo este enfoque, The Home Hunter empezó en 2013 como un pequeño servicio, que promovía algunas propiedades, principalmente en Instagram. Con el tiempo, no obstante, su visión fresca y moderna caló dentro del sector. Esto los ha llevado a consolidarse como una destacada agencia inmobiliaria en la actualidad, la cual ha logrado vender en poco tiempo algunos pisos complicados. Además, cuenta con una gran comunidad en redes sociales, junto con un amplio espectro de servicios en su plataforma proptech, tanto para vendedores como compradores.

Servicios con alta atención al cliente The Home Hunter definen sus servicios como un oasis inmobiliario, que funciona, al mismo tiempo, bajo una filosofía de trato diferente, cercano y personal con el cliente. Su asistencia abarca tanto a propietarios, que quieren vender o alquilar su casa, como a compradores, que buscan adquirir su propia vivienda. En ambos casos, sus servicios ofrecen un asesoramiento personalizado, una gestión integral del proceso de compraventa o alquiler y un acompañamiento profundo durante cada etapa de la operación, para garantizar que el cliente se sienta cómodo y asistido en todo momento.

En medio de este espectro de gestiones, destaca también su servicio de home staging, que consiste en decorar y escenificar las propiedades en venta, para convertirlas en espacios capaces de cautivar a primera vista. Su larga experiencia en este ámbito los ha llevado a mejorar su percepción, creatividad y sentido estético a la hora de optimizar visualmente un piso. Esto se ha convertido en una de las herramientas clave de su servicio, que les ha permitido destacar en el mercado y vender en un tiempo breve propiedades especialmente difíciles.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.