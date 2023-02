SICTED, una garantía de calidad a la que se suma Orange Costa Comunicae

miércoles, 22 de febrero de 2023, 08:04 h (CET) Cada vez son más los servicios turísticos que cuentan con el distintivo SICTED, una garantía que permite certificar su calidad y su compromiso con la mejora continua. Cerca de 7.000 servicios turísticos de España ya disponen de sus múltiples beneficios, la mayoría de ellos están en la Comunidad Valenciana SICTED, un aval para los turistas que eligen España

El Sistema Integral de Calidad Turística, SICTED es el programa para la gestión integral y la calidad permanente en los destinos turísticos. Engloba todos los servicios que pertenecen al sector del turismo, además de aquellos a los que recurren los turistas durante su estancia.

SICTED, creado por la Secretaría de Estado de Turismo (SETUR) y que cuenta con el apoyo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) tiene como objetivo mejorar la calidad del sector del turismo.

Hace más de 20 años que se creó este sistema con la intención de convertir España en un destino marcado por la buena gestión del sector y distinguido por la calidad del turismo. Así surgió la estrategia integral ideal para que el país se diferenciara de sus principales competidores del Mediterráneo.

En su despegue se centró al principio en nueve municipios, donde se puso en práctica esta experiencia a modo de proyecto piloto: Barcelona, Calviá, Lanzarote, Menorca, Santiago de Compostela, Zaragoza, Segovia, Valle de Benasque y Montaña de Navarra fueron las primeras ciudades en disponer del novedoso sistema. Desde entonces, el número de enclaves no ha cesado de aumentar, mientras SICTED ha ido creciendo y afianzándose.

Una distinción con muchos beneficios

De las múltiples ventajas a las que da lugar destacan:

Un plan de mejora personalizado.

Orientación para la mejora de instalaciones.

Distinción reconocida en todo el país

Formación y asesoramiento.

Apoyo de autoridades e instituciones públicas. Cerca de 7000 servicios turísticos han sido ya distinguidos

Cada vez son más las empresas y servicios del sector que se benefician de esta distinción. Este año se han llegado a los cerca de 7.000 servicios turísticos reconocidos con SICTED. En concreto, son los hoteles y apartamentos turísticos los que aglutinan el mayor número de estos reconocimientos, superando los 1300. Le siguen los restaurantes y empresas turísticas de catering, los alojamientos rurales, los museos y centros de interés turístico visitables y los comercios. La lista incluye, asimismo, las oficinas de información turística, bares y cafeterías, guías de turismo, el turismo activo, las playas, etc.

Por comunidades autónomas, la Comunidad Valenciana es la que suma la mayor cantidad de estas distinciones, con un total de 1399. Andalucía ocupa el segundo puesto en esta clasificación con 1190 y Galicia, el tercero con otros 915 reconocimientos. Siguen su senda las Islas Baleares, Euskadi y Canarias. Otras comunidades, en cambio, aún no se han estrenado en este ranking. Es el caso de Cantabria, Navarra y la ciudad autónoma de Melilla.

Los apartamentos Orange Park ven reconocido su compromiso con la calidad

Los apartamentos Orange Park, de la empresa de gestión de alquiler vacacional en la Costa Azahar, Orange Costa, han conseguido este distintivo. Gracias a su gran compromiso con la calidad, así como su fiabilidad y cercanía, les ha permitido sumarse a un listado de referencia en el sector turístico y que continúa creciendo.

SICTED es la mejor tarjeta de presentación, un aval para quienes desean conocer los alojamientos en Benicasim, Peñíscola o Alcoceber. Más de medio siglo de experiencia les permiten abrir sus puertas a los visitantes para que se sientan incluso mejor que en su propia casa.

