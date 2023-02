¿Cuáles son las recomendaciones para ahorrar en la factura de la luz de Enerbal? Emprendedores de Hoy

miércoles, 22 de febrero de 2023, 10:00 h (CET) En el caso de España, el precio de la electricidad y el gas se duplicó durante los años 2021 y 2022. Por esta razón, las facturas aumentaron de forma considerable. La crisis energética ha provocado un incremento de estos servicios básicos en toda la Unión Europea.

Aunque se han establecido una serie de bonos y subsidios gubernamentales, no toda la población puede ser beneficiaria. De hecho, según datos oficiales, se estima que casi 7 millones de ciudadanos españoles no pueden mantener la temperatura óptima en sus casas. Para solventar esta situación, algunos hogares y empresas recurren a consultorías energéticas como Enerbal, con la intención de conocer cómo ahorrar en la factura de la luz.

¿Cómo ahorrar en la factura de la luz y el gas? La principal forma de ahorrar en las facturas de luz y gas es contratar una tarifa que se adapte al consumo energético de los usuarios. Las personas que trabajan desde casa pueden beneficiarse de un plan de coste fijo, mientras que quienes lo hacen fuera de sus hogares pueden favorecerse con un consumo variable por hora.

Por otra parte, se pueden adquirir electrodomésticos que ayuden a disminuir el gasto eléctrico. Por ejemplo, existen equipos que cuentan con un sistema de eficiencia energética; estos se caracterizan por necesitar menos electricidad para funcionar. Asimismo, las bombillas LED son una alternativa de iluminación duradera y de bajo consumo.

También hay hábitos simples que contribuyen a reducir de forma considerable la facturación de luz y gas. Entre las recomendaciones más frecuentes de los especialistas se encuentran aprovechar la luz natural el mayor tiempo posible y desenchufar aparatos que no se usen. Además, la calefacción portátil y el aislamiento térmico sirven para ahorrar gas.

Mejorar las condiciones de las tarifas energéticas de forma profesional Otra manera de ahorrar en la factura de la luz y gas es contratando asesores energéticos profesionales. Entre las distintas empresas dedicadas a la gestión administrativa de estos servicios se encuentra Enerbal. Se trata de una consultoría energética que lleva más de una década optimizando el gasto de luz y gas empresarial o doméstico.

Esta compañía se encarga de estudiar los patrones de consumo de sus clientes para establecer medidas que optimicen el gasto de energía y rebajen la facturación. De igual forma, ofrece comparaciones de tarifas de luz y gas de diferentes compañías energéticas y tramita el alta de suministros, las facturaciones y las incidencias.

También puede realizar la instalación de placas fotovoltaicas para el autoconsumo solar en casas particulares, comunidades y empresas. Del mismo modo, financia el montaje de puntos de recarga para coches eléctricos o contadores de telemedida, necesarios en el análisis y control del consumo de electricidad.

Los expertos señalan que reducir el gasto mensual de electricidad y gas es una acción que produce un significativo ahorro económico y disminuye los efectos del cambio climático, a través de un consumo sostenible.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.