¿Cómo debe ser el transportín para el traslado de mascotas en avión?

miércoles, 22 de febrero de 2023, 09:00 h (CET) Al viajar en avión con mascotas, se debe garantizar la seguridad del animal en todo momento. En este aspecto, el tamaño del transportín, tanto para perro como para gato, es fundamental para que este pueda tener una experiencia placentera.

Para conocer la medida adecuada de cada mascota, BaggagePets detalla las dimensiones precisas para medir al animal y los aspectos clave que debe cumplir el transportín.

Así debe ser el transportín para el traslado de mascotas en avión Garantizar la comodidad de las mascotas es el objetivo principal de BaggagePets. Es por ello que en cada uno de sus servicios, se encargan de medir y conseguir el tipo de jaula adecuada para cada animal.

Cuando se trata de conseguir una jaula, no hay que guiarse solo por el precio, porque las medidas y especificaciones varían dependiendo de cada animal.

Sin importar si es un perro o un gato, existen normas generales que se deben cumplir para transportar a la mascota en un avión.

En primer lugar, el transportín debe ser lo suficientemente grande para que el animal se pueda sentar dentro sobre sus cuatro patas, sin que sus orejas o cabeza toque la superficie superior. Lo que se recomienda es dejar un margen de cuatro centímetros para que pueda moverse cómodamente.

Si el transportín no cuenta con estas especificaciones, el viaje va a ser muy complejo para el animal. Por esta razón, se deben tener en cuenta estas prevenciones y más aún cuando el vuelo es de varias horas.

¿Cómo medir a las mascotas para conseguir el transportín adecuado? Si bien BaggagePets ofrece el proceso de medida en sus servicios, siempre es importante que los dueños conozcan las dimensiones exactas de su mascota. Según las especificaciones que establece IATA, el primer dígito se obtiene desde el hocico hasta el inicio de la cola. Después se procede a calcular desde la articulación hasta el suelo. Del mismo modo, se miden las proporciones de la parte más ancha de la mascota, así como la altura del animal en una posición sentada y parada. Es muy importante que ninguna parte de su cuerpo toque el transportín, de lo contrario el tamaño no será el adecuado.

Otro consejo que siempre se le da a los dueños, es acostumbrar a la mascota al uso de jaula antes del viaje. Los animales son especies de hábitos, por lo que implementarla en su rutina ayuda a que se familiarice y que en el momento del viaje sea mucho más sencillo colocarlo adentro.

BaggagePets es una firma especializada en transporte internacional por avión de animales de todo tipo. Para conocer más detalles con respecto al trasportín, en su página web se encuentra más información de las medidas y el servicio en general.

