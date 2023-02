Una vía empleada para solicitar el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, los concursos sin masa

El 26 de septiembre de 2022 entró en vigencia la reforma de la Ley Concursal, que incluyó una nueva modalidad de concurso de acreedores para persona física. Se trata de los concursos sin masa, una vía empleada para solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho (EPI).

Este nuevo concepto aún genera cierta confusión entre las personas que acuden a la Ley de Segunda Oportunidad.

Las novedades de la reforma de la Ley de Segunda Oportunidad Anteriormente, la Ley de Segunda Oportunidad contaba con dos fases. La primera de ellas era el acuerdo extrajudicial de pagos (AEP). Este tenía como objetivo llegar a un convenio con las entidades para reestructurar la deuda y facilitar su pago y era dirigida por un mediador concursal.

La nueva reforma elimina la etapa extrajudicial y al mediador concursal, salvo si un acreedor lo pide. Ahora, en caso de que la persona no tenga bienes o su patrimonio no cumpla con los requisitos legalmente establecidos, podrá ser declarado el concurso sin masa. Es decir, ya no es necesario realizar los trámites previos que suponían varios meses de negociaciones.

En la actualidad, se reúne la documentación y se presenta directamente al juzgado. Allí, se podrá pedir la cancelación total de la deuda o bien una cancelación parcial y un plan de pagos. Este punto debe ser valorado por un bufete de abogados, para decidir qué es lo mejor para el cliente de acuerdo a los requisitos que tenga.

Con estas modificaciones, el proceso es mucho más rápido y menos costoso para las personas que recurren a la Ley de Segunda Oportunidad para conseguir la exoneración de sus deudas.

Cancelamos Tu Deuda En Canarias ayuda a los deudores en caso de bloqueo de cuentas Es importante resaltar que en los concursos sin masa el deudor no tiene sus facultades suspendidas ni intervenidas. Por tanto, puede continuar gestionando su patrimonio. Sin embargo, ante las alertas concursales, los bancos bloquean las cuentas de los deudores.

En los concursos sin masa el deudor no tiene sus facultades suspendidas ni intervenidas. Por tanto, puede continuar gestionando su patrimonio. Sin embargo, ante las alertas concursales, los bancos bloquean las cuentas de los deudores.

