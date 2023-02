RentingPlus amplía su gama de productos de renting en España

La empresa RentingPlus, compañía bróker de Renting en España, con más de 10 años en el mercado español, es una de las empresas más reconocidas en el sector y está especializada en la gestión de operaciones de Renting para Empresas, Autónomos y Particulares.

Hasta este año, la actividad de RentingPlus se limitaba al Renting Cerrado de Automóviles, vehículos comerciales y motocicletas, es decir, al alquiler de vehículos nuevos con todos los servicios y seguro a Todo Riesgo entre 3 y 5 años; pero desde el mes de enero incorporan a su oferta, además, Renting Flexible y una amplia gama de Vehículos en Suscripción y el alquiler a corto plazo (desde un día en adelante) para que el usuario pueda resolver sus necesidades de movilidad pagando solo por uso. Estos nuevos servicios están ya disponibles en la página web de RentingPlus en Península y Baleares.

Todos los servicios ofrecidos incluyen además un asesor para la gestión de la flota sin cargo para los clientes.

Todo esto supone una serie de ventajas para los usuarios, entre las que se encuentran el ahorro en la cuota mensual. Dentro de esta cuota se incluye el mantenimiento, neumáticos y un Seguro a Todo Riesgo sin franquicia, para que no haya sorpresas desagradables; la posibilidad de comprar el vehículo a la finalización del periodo de Renting en caso de que el cliente quiera adquirirlo; precálculo de cuotas en función del kilometraje real, el kilometraje se puede recalcular durante el periodo del contrato; y la gestión de su flota sin coste.

Pero conviene aclarar algunas dudas para las personas que aún no conocen esta opción de movilidad.

Qué es el Renting Es la adquisición de un vehículo bajo la fórmula de alquiler a largo plazo. El contrato de Renting, a cambio de una cuota mensual, da derecho al uso y disfrute del bien durante el plazo establecido, además de incluir una serie de servicios que, en el caso de vehículos, son: seguro a todo riesgo, mantenimiento y reparaciones, cambio de ruedas, pago de impuestos, vehículos de sustitución, etc.

Ventajas del Renting Posibilidad de disfrute del vehículo sin tener que realizar un desembolso importante. El coste de oportunidad del dinero "invertido" en un coche es muy alto, frente a otras alternativas inversoras mucho más rentables (o, simplemente, rentables)

Al realizar una operación de Renting, un particular accede a descuentos en la compra del vehículo que a nivel personal no conseguiría.

Los costes de mantenimiento y averías, seguro, etc. no supondrán "sustos" en la economía familiar o en los presupuestos de las empresas. La cantidad mensual a abonar por dichos conceptos es fija durante el plazo contratado.

Otras ventajas del Renting El Renting no inmoviliza recursos de la empresa en bienes que se deprecian rápidamente. Esto proporciona mayor liquidez. No se refleja en el Balance de la empresa, dando a la misma una capacidad mayor de endeudamiento en caso de ser necesario. Los coches no figuran en el Activo y la obligación de pago, tampoco en el Pasivo, se refleja en la Cuenta de Resultados como un gasto más. La cuota de Renting, además, es deducible para la empresa, así como su IVA, en su integridad.

A la finalización del periodo se puede optar por quedarse con el coche pagando la cuota denominada valor residual, devolverlo o cambiarlo por otro. Y durante todo el periodo los usuarios se olvidan de gastos de taller, neumáticos, seguro, coche de sustitución, etc.

Renting Flexible Se trata de un alquiler con riesgo 0 con el que se puede devolver el vehículo a partir de los tres meses sin penalización alguna y con el que solo se paga por lo que se usa.

La buena noticia es que en RentingPlus, el usuario podrá encontrar de forma fácil y rápida una amplia gama de soluciones a su movilidad.