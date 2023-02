Alicotrans permite el acceso a la propiedad de cabezas tractoras y semirremolques a sus socios

Los precios de las cabezas tractoras y semirremolques, en el mercado de usados, están aumentando de forma muy rápida en los últimos años.

Esta situación complica todavía más el acceso a la propiedad de estos vehículos por parte de los profesionales del transporte, que se encuentran, por un lado, con escasez de unidades en oferta, precios más altos por unidad y condiciones de financiación más duras por parte de las entidades financieras.

Con el fin de proporcionar una alternativa que evite la compra directa por parte de sus socios, con las dificultades señaladas, Alicotrans, ofrece a sus socios el acceso a la propiedad mediante un sistema de alquiler con opción a compra. A través de este sistema, la compañía permite disfrutar de los vehículos, con un pequeño desembolso inicial, en concepto de fianza y pasado un tiempo, acceder a la propiedad de esos vehículos, una vez finalizado el plazo del contrato.

Cómo funciona el alquiler de tractoras en Alicotrans El procedimiento es directo, sin intermediarios ni subcontratos. Alicotrans compra la cabeza tractora y la pone a disposición del socio mediante un contrato, en el que se establece la cuota mensual, el plazo y el resto de condiciones para poder acceder a la propiedad una vez finalizado el tiempo del arriendo.

Las ventajas para el socio son varias y fundamentales; por un lado, se beneficia de la mayor experiencia de la cooperativa en la compra de vehículos, a los que realiza una revisión mecánica exhaustiva antes de la compra, este proceso es clave, hay que comprar buenos vehículos, en cuanto al estado y en cuanto al consumo, de eso va a depender la posterior rentabilidad del trabajo del socio que lo vaya a utilizar, evitar sorpresas en cuanto a averías o consumo demasiado alto de gasoil. Por otro lado, el socio no incurre en endeudamiento bancario, lo que le permite mantener su capacidad de endeudamiento para cualquier otra necesidad particular, por ejemplo, comprarse una casa, un coche, estudios para los hijos, etc. Y en tercer lugar, si el socio se arrepiente por cualquier causa de su decisión, puede devolver el vehículo, preavisando con tres meses de antelación y cancelar el contrato sin coste alguno.

¿Por qué es importante contar con taller propio en la cooperativa? Por desgracia no se ha inventado todavía el vehículo que no se rompe, tanto si es nuevo como usado, los vehículos necesitan un mantenimiento y atención mecánica para solucionar averías.

El taller de Alicotrans es un taller privado, de uso exclusivo para la flota propia, donde el socio puede estar presente durante la reparación de su vehículo, guardando las medidas de seguridad oportunas, incluso ayudar a los mecánicos durante sus actuaciones. La diferencia es notoria, entre estar presente o confiar en que efectivamente se le ha hecho la intervención requerida (como ocurre en los talleres de servicio público), entre colaborar o no en la reparación abaratando el componente de mano de obra, entre conocer o no el estado mecánico de su vehículo y quedar advertido de la vida que le puede quedar por ejemplo al turbo, al embrague, etc. y de su necesidad de sustituir en el momento adecuado.

Y por si no fuera suficiente, el socio encuentra también, por parte de Alicotrans, la posibilidad de financiar el pago de esa actuación, es decir, de la resolución de la avería, durante un periodo de tiempo a convenir, sin la aplicación de recargos ni intereses.

Un buen asesoramiento en mecánica permite alargar la vida de los vehículos, reducir gastos y aumentar las probabilidades de alcanzar mejores resultados en el funcionamiento de los camiones, menos gastos por averías.

Entendiendo los vaivenes económicos que se observan dentro de la compra y venta de tractoras, la oportunidad de alquilar con opción a compra se presenta como una buena alternativa. Su relación precio-calidad, el hecho de disponer de taller propio y mecánicos a disposición, junto con sus 12 años de experiencia en el sector, convierten a Alicotrans en una empresa con un bagaje importante en el alquiler de tractoras.