Aula de Salud sobre cirugía de la obesidad, mañana en San Sebastián

martes, 21 de febrero de 2023, 17:08 h (CET) El 12% de la población de Gipuzkoa padece obesidad. En el próximo Aula de Salud se hablará sobre la obesidad y los últimos avances para encontrar el tratamiento personalizado para cada caso, tanto en diagnóstico como la última densitometría DXA, como en tratamientos médicos y quirúrgicos La población de Gipuzkoa presenta una tasa de obesidad del 12%, según datos de la Encuesta de Salud del País Vasco publicados por Osakidetza. Un índice más elevado que el de numerosos países europeos, y algo menor al de la media española. Sin embargo, el problema más importante lo constituyen las graves enfermedades que lleva asociadas.

Para ofrecer información y los últimos avances al respecto, en el Aula de Salud se abordará esta enfermedad desde una perspectiva médica, de la mano de un equipo multidisciplinar integrado por el médico endocrino Dr. Alfredo Yoldi; el especialista en aparato digestivo, Dr. Fran Zozaya; el cirujano general, Dr. José Luís Elósegui y la nutricionista, Eider Sánchez.

Asimismo, se contará con el testimonio personal como paciente de una mujer guipuzcoana intervenida de cirugía bariátrica en Policlínica Gipuzkoa hace un año y que ha perdido ya 30 kilos. En palabras de su cirujano el Dr. José Luís Elósegui: "la cirugía de obesidad no es cirugía estética".

Virginia Santesteban, nutricionista de la Real Sociedad, participará también en la charla para compartir su conocimiento sobre las ventajas de la densitometría DXA, de reciente incorporación en Policlínica Gipuzkoa, explicando las ventajas que ofrece este nuevo estudio midiendo la composición corporal y explicando la aplicación que se le puede dar en el ámbito deportivo a la hora de tratar y prevenir lesiones.

El Aula de Salud, se celebrará este 22 de febrero, a las 19 horas, en el Aquarium de San Sebastián. Al finalizar la charla, se abrirá un coloquio con los médicos, donde los asistentes podrán plantearles las cuestiones que más les interesan.

El Aula es presencial pero también puede seguirse online a través del canal de YouTube de Policlínica Gipuzkoa o a través de diariovasco.com y los asistentes podrán trasladar todas sus preguntas en el coloquio posterior a la exposición que será moderada por la Directora Médico-Asistencial de Quirónsalud en Gipuzkoa, Sonia Roussel.

