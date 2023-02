Astroline, el operador que apuesta por la digitalización del canal de la voz Comunicae

martes, 21 de febrero de 2023, 16:56 h (CET) Astroline, es un operador Global de Telecomunicaciones especializado en el diseño, desarrollo e implementación de soluciones de voz en la nube, para ayudar a las empresas a profesionalizar y digitalizar sus comunicaciones mediante la integración de la telefonía con los principales fabricantes de soluciones de CCaaS, UCaaS, Helpdesk o CRMs La capacidad de una organización para comunicarse de manera eficiente con sus clientes, proveedores y equipo interno es un papel clave hoy en día. Para abordar estas necesidades, los sistemas de comunicación basados en la nube ofrecen una solución integral que permite a las empresas tener una mayor flexibilidad y un ahorro considerable de costes.

Astroline, es un operador Global de Telecomunicaciones especializado en el diseño, desarrollo e implementación de soluciones de voz en la nube, para ayudar a las empresas a profesionalizar y digitalizar sus comunicaciones mediante la integración de la telefonía con los principales fabricantes de soluciones de CCaaS, UCaaS, Helpdesk o CRMs.

Pio Farrán, Astroline Head of Sales, comparte su visión sobre el futuro de la industria, y cómo Astroline está preparado para responder a las necesidades de las empresas en un mercado cada vez más competitivo.

Expertos en la integración del canal de voz con los principales fabricantes de software

Como operador especializado en la integración de la voz, Astroline juega un papel clave al cerrar el círculo de los canales de comunicación empresarial, integrando la telefonía en las distintas herramientas de software en la nube que lideran el mercado.

Astroline ofrece soluciones a medida para optimizar el canal de la voz y la comunicación corporativa, gracias a su integración con herramientas de CRM como Hubspot, Microsoft Dynamics o Salesforce.

Además, también tiene la capacidad de integrarse como operador (BYOC) con plataformas de Contact Center, brindando así soluciones de voz más completas y efectivas a sus clientes.

"Como operador especializado en la integración de voz, ocupamos una posición única en los canales de los distintos fabricantes de software. Nos hemos convertido en el partner ideal del campo de la voz por nuestra capa de operador", comenta Pio.

Expertos en la integración de la telefonía en Microsoft Teams

Desde el nacimiento de Microsoft Teams, Astroline tiene el foco puesto en la integración de la voz con esta herramienta, ofreciendo así soluciones innovadoras y efectivas para ayudar a sus clientes a mejorar sus procesos de comunicación y colaboración.

Gracias a su trayectoria en el sector, y a sus cualidades como operador, Astroline complementa a la perfección el canal de partners de Microsoft para acercar el mundo de la voz a herramientas como Teams.

"Hemos estado al frente de la tendencia de la integración de voz en Microsoft Teams desde su nacimiento, y gracias a ello, hemos logrado llevar soluciones efectivas a más de 20.000 usuarios de la Suite de Microsoft, ayudando y acompañando a empresas que tenían una clara necesidad de la profesionalización de su canal de voz" afirma Pio.

Acompañamiento personalizado con soluciones integradoras para cada etapa del negocio

Los clientes de Astroline, son empresas que quieren optimizar sus procesos de comunicación y colaboración a través de la integración de la voz en la nube. La compañía busca siempre ofrecer soluciones personalizadas y adaptadas a las necesidades específicas de cada cliente.

"Ofrecemos soluciones integrales de voz para optimizar procesos, minimizar costes, maximizar el valor de los datos y mejorar la toma de decisiones a través de KPIs. Una de nuestras máximas, es optimizar y poner al día tecnológicamente a nuestros clientes, adaptándonos a las necesidades por las que pasa su negocio." Concluye Pio.

Sobre Astroline

Astroline es un Operador Global de Telecomunicaciones especializado en soluciones de voz integradas para ayudar a las empresas a crecer y escalar sus negocios.

Entre sus servicios, destacan soluciones de telefonía para Microsoft Teams, o integraciones de voz con los CRMs líderes del mercado como HubSpot, Salesforce o Microsoft Dynamics.

A parte de su especialización en la integración, también son un Operador Global con presencia por todo el mundo, y con la capacidad de dar servicios de numeración y tráfico internacional en más de 85 países y +7.300 ciudades.

Como operador, se integran con diferentes softwares de Contact Center como Talkdesk o Genesys (BYOC), ayudándoles así a brindar la mejor experiencia a sus clientes en el campo de la voz.

Como resultado de su amplia experiencia diseñando y desarrollando soluciones de telefonía integradas, se han posicionado como uno de los principales partners en el campo de la voz de fabricantes de software de Comunicaciones Unificadas, Contact Center, Helpdesk o CRMs.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Málaga acogerá la cuarta parada de Venture on the Road de BStartup (Banco Sabadell), SeedRocket y Wayra (Telefónica) Arranca la comercialización de la baliza homologada PF Led ONE V16 conectada de Erum Vial Aula de Salud sobre cirugía de la obesidad, mañana en San Sebastián Trintech anuncia un nuevo Director General de Ingresos Estudio de HelpRansomware: Hasta 2025, la industria médica invertirá $125 mil millones en ciberseguridad